В Одесі бізнесмен-забудовник Аднан Ківан шантажує 500 інвесторів чужого житлового комплексу

Аднан Ківан (фото: dumskaya.net)

Інтереси кооперативу та його членів захищені цивілізований спосіб і законними методами

Житловий комплекс "Аквамарин" (колишній "Золотий Берег") буде добудований в строк, а розмови про призупинення робіт на об'єкті - чорний піар з боку конкурентів. Про це в ході прес-конференції заявив голова правління кооперативу РК "Морський 1" Олег Невзоров, пише "Южный Курьер".

За його словами, раніше поширена інформація в низці інтернет-ресурсів про подвійні продажі квартир, ошуканих інвесторів та заморожування будівництва житлового комплексу не відповідає дійсності.

"Об'єкт відродився після 8-річного застою виключно завдяки людям, які реально хотіли і зробили все можливе і неможливе, щоб він ожив. Ці люди раніше були інвесторами "Золотого Берега", а зараз вони є членами кооперативу ОК "ЖБК "Морський 1". Мова йде про 496 сімей, які дотримуються єдиної мети - побачити свій будинок, відчути його затишок, просто жити щасливо і гідно", - сказав він.

Інформаційне цькування, здирство і погрози затіяв бізнесмен, власник компанії "Кадорр" Аднан Ківан. Невзоров, зазначив, що вітає наміри Кивана "отримати для своєї родини квартири і офіси в престижному районі в престижному житловому комплексі "Аквамарин".

При цьому Невзоров емоційно підкреслив, що застосування нецивілізованих методів для цих цілей є неприйнятним.

"Ми не терпимо, Пан Ківан, коли руками Стулова, Ви займаєтеся усуненням конкурентів з ринку! Ми не терпимо, Пан Ківан, коли підробляють документи, які подаються до суду! Ми не терпимо, Пан Ківан, коли плюють в душу 496 родинам! Ми не терпимо Ваших вимагань і погроз, Пан Ківан!... Я не хочу опускатися до рівня Стулова і влаштовувати інформаційну війну проти Вас... Можливо, наш прямий і відкритий діалог допоможе зняти цю безглузду напругу і протистояння!" - зазначив Невзоров.

Забудовник додав, що інтереси кооперативу та його членів захищені цивілізований спосіб і законними методами.

"Кооператив вже неодноразово доводив, що він в змозі відбити будь-яку атаку. У кооперативу достатньо ресурсів для завершення будівництва та реалізації наших спільних цілей! Ми разом створили цей кооператив, ми разом не дамо його в образу! Будинки будуються і будуть побудовані! З нами правда!" - підсумував Невзоров.

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