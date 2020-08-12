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В Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску (відео)

Одеса, Середа 12 серпня 2020 16:24
В Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску (відео)
В магазині Одеси сталася бійка (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Відвідувачі супермаркету побилися через зауваження щодо маски

В Одесі в супермаркеті сталася бійка між покупцями через маску. Конфлікт почався після зауваження через те, що один чоловік зайшов у продуктовий магазин без засобу індивідуального захисту, згодом перейшов у словесну перепалку і закінчився жорстокою бійкою.

Інцидент в магазині торговельної мережі "Таврія В" на вулиці Середній, 24 зняли на відео очевидці, після чого ролик 12 серпня опублікувала користувачка Facebook Саша Юрченко.

Попереджаємо, на відео присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!

На кадрах видно, як двох чоловіків, які б'ються, рознімають інші відвідувачі. Примітно, що обидва забіяки без масок - ймовірно, у поборника карантинних правил вона злетіла під час бійки. Одному з чоловіків порвали футболку, інший залишився без взуття.

Попри потік лайливих слів, матюків та погрози розправи, поліцію на місце події не викликали, передає місцеве видання 048.ua.

На щастя, в результаті бійки обійшлося без травм.

Як повідомлялося, бійки через відсутність масок під час карантину в громадських місцях відбуваються не рідко і в різних містах України. Так, днями у Кривому Розі чоловік в супермаркеті напав на "копа" після зауваження щодо необхідності одягти цей засіб захисту; наприкінці липня у Львові в транспорті молодий і літній пасажири влаштували жорстку бійку через маску; а раніше у Харкові сталася масова бійка в метро з аналогічного приводу.

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