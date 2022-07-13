В Одесі через популярний десерт з супермаркету госпіталізовано 23 людей

В Одесі через отруєння делікатесом з супермаркету 23 людей захворіли на гостру кишкову інфекцію, та були госпіталізовані. При цьому днем раніше було зафіксовано 15 таких випадків.

Про це 13 липня передали в ДУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" на сторінці в Facebook .

Як інформують медики, в ході епідрозслідування було встановлено, що всі постраждалі пов'язують своє захворювання з вживанням кондитерського виробу "Тірамісу", придбаного в одній з мереж супермаркетів міста.

З 23 захворілих - 5 дітей. Всі хворі госпіталізовані з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт". Його клінічні симптоми включають:

загальна слабкість,

температура до 38 градусів,

блювота,

пронос багаторазовий.

Також зазначається, що у пацієнтів перебіг захворювання - середньої тяжкості.

Тепер одеські медики та фахівці ГУ Держпродспоживслужби в області організували комплекс протиепідемічних заходів з лабораторним контролем, щоб встановити джерело і фактори передачі інфекції.

"Щорічно у літній період активізуються збудники гострих кишкових інфекцій і саме у цей час створюються сприятливі умови для їх розмноження у зовнішньому середовищі та на продуктах харчування", - розповіли в Одеському облцентрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Довідка: гострі кишкові інфекції

Це гострі захворювання шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються лихоманкою і кишковим синдромом: нудотою, блювотою, проносом, загальною інтоксикацією та іноді зневодненням.

Такі інфекції викликаються різними бактеріями та вірусами. Джерелом є хвора людина або носій. Можуть передаватися фекально-оральним шляхом, тобто через рот. Інфекція передається через брудні руки, харчові продукти, воду, предмети побуту (посуд, іграшки тощо), мухи та інше.

Як запобігти захворюванню

Медики дали рекомендації, як не підхопити хворобу. Для цього слід:

мити ретельно руки з милом під проточною водою перед їжею, після відвідування туалету і перед початком приготування їжі;

вживати тільки кип'ячену або бутильовану воду;

ретельно промивати під проточною водою перед їжею овочі, фрукти і ягоди, а для маленьких дітей - кип'яченою;

потрібно берегти від забруднення харчові продукти, в тому числі використовувані без попередньої термічної обробки (сметана, масло, сир, хліб та ін.);

слід зберігати тільки в холодильнику швидкопсувні продукти - м'ясо, молоко, варені ковбаси, риба та ін.;

не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб;

при покупці харчових продуктів в торговій мережі обов'язково перевіряйте терміни їх виготовлення і зберігання;

дотримуйтесь чистоти на кухні, в туалетній і ванній кімнатах, своєчасно видаляйте сміття і харчові відходи, знищуйте мух і тарганів.

"У разі виявлення перших ознак кишкового захворювання терміново звертайтеся до лікаря. Не займайтеся самолікуванням!" - закликають медики.