В Одесі відвідувач магазину вимагав, щоб його обслужили російською мовою (відео)

В Одесі під час війни розгорівся мовний скандал. Справа в тому, що в одному з магазинів міста агресивний покупець вимагав, щоб його обслужили російською мовою.

Деталі скандалу

На відео показаний агресивний чоловік, який називає себе військовим. Продавець ввічливо відповідає йому українською мовою, але отримує у відповідь хамство.

"Відвідувач магазину вимагав, щоб його обслужили російською мовою. Продавець-херсонець продемонстрував чудеса витримки і терпіння", - описали ролик.

"Ти просто робочий, а я військовий. Чому ти взагалі не в армії", - каже чоловік продавцю.

Після цього нібито військовий заявив співробітнику магазину, що він "в Одесі, а не в Україні".

Дивіться на відео, як все відбувалося.

У мережі просять віпізнати чоловіка і зробити його знаменитим на всю країну.