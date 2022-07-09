В Одесі відвідувач магазину вимагав, щоб його обслужили російською мовою (відео)
В Одесі під час війни розгорівся мовний скандал. Справа в тому, що в одному з магазинів міста агресивний покупець вимагав, щоб його обслужили російською мовою.
Відео інциденту потрапило в мережу.
Деталі скандалу
На відео показаний агресивний чоловік, який називає себе військовим. Продавець ввічливо відповідає йому українською мовою, але отримує у відповідь хамство.
"Відвідувач магазину вимагав, щоб його обслужили російською мовою. Продавець-херсонець продемонстрував чудеса витримки і терпіння", - описали ролик.
"Ти просто робочий, а я військовий. Чому ти взагалі не в армії", - каже чоловік продавцю.
Після цього нібито військовий заявив співробітнику магазину, що він "в Одесі, а не в Україні".
Дивіться на відео, як все відбувалося.
У мережі просять віпізнати чоловіка і зробити його знаменитим на всю країну.
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