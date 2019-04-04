Одеська група випустила першу україномовну пісню (відео)

Одеська рок-група CHESHIRES після тривалого мовчання презентувала новий кліп на першу україномовну пісню "Хардкор".

Зйомки відео, режисером якого вже традиційно виступив гітарист групи Максим Денисенко, проходили протягом трьох днів на трьох різних локаціях – театр, ліс під Одесою і морський вокзал. На зйомках постраждала книга "Віднесені вітром".

"За сюжетом в лісі ми повинні були підпалити книгу, і цей роман виявився найбільш підходящим, що попалося під руку. Наполовину обгорілий томик класичної літератури був збережений для історії і в пам'ять про цей кліп. А ще ми всі дичайше замерзли, а у Макса в останній день зйомок ще й температура піднялася. Але воно того варте! І, звичайно ж, у цій роботі, як у нас водиться, є "подвійне дно", глибину якого виміряє кожен для себе сам", - коментують музиканти.

CHESHIRES - "Хардкор"

Додамо, що 5 квітня CHESHIRES дадуть свій сольний концерт в Києві, після чого обіцяють шанувальникам не пропадати більше так надовго.

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