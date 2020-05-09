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Одеські ультрас закликали фанатів не брати участь у акціях на підтримку Стерненка

STYLERЖиття    09.05.2020 - 17:39
Одеські ультрас закликали фанатів не брати участь у акціях на підтримку Стерненка
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

Одеські фанати відмовилися підтримати Стерненка

Одеські ультрас звернулися до футбольних фанатів з проханням утриматися від участі в акціях на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Таку позицію одеські фанати пояснили політичним підтекстом подібних акцій, а також заплямованою репутацією самого Стерненка, якого знають особисто.

Відповідну заяву було зроблено на офіційній сторінці футбольних фанатів Ultras Odessa (Ультрас Одеса) в Facebook.

"На тлі заяв про підтримку і мобілізацію з боку київських фанатів, а також можливих провокацій, заявляємо, що категорично не підтримуємо і засуджуємо цю акцію. Цього персонажа, Стерненка, на чий захист закликають стати все наше фанатське співтовариство, в Одесі знають - він спробував стати правильним патріотом, але нічим, крім лицемірства і зв'язками з поширенням наркотиків, він більше не запам'ятався", - йдеться в повідомленні.

Одеські ультрас закликали фанатів не брати участь у акціях на підтримку Стерненка

Представники фанатського руху в Одесі також звинуватили організаторів акцій на підтримку Стерненка у спробі використати футбольних прихильників для реалізації окремих політичних чи приватних інтересів.

“Люди, які закликають його підтримати, переслідують свої особисті інтереси, або страждають недоумством, але жодна з причин не дає їм право перетворювати всю фанатську культуру в махновщину. Закликаємо весь фанатський актив країни утриматися від будь-яких рухів у його бік, що в цей непростий час для нашої країни лише дискредитують нас в очах суспільства та України”, - зазначено у зверненні.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року на одеського активіста Сергія Стерненка напали двоє зловмисників. Під час зіткнення Стерненко, обороняючи себе, наніс смертельне поранення одному з нападників. Зараз у суді продовжується розгляд справи - Стерненку можуть інкримінувати можливе перевищення меж необхідної оборони або вбивство, що загрожує кримінальною відповідальністю.

На захист одеського активіста виступили футбольні фанати Київщини та представники “Правого сектору”, які звернулися до активістів з вимогою мобілізуватися.

Теги Новини України Одесаультрас
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