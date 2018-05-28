Одного з арбітрів фіналу Ліги Чемпіонів вивела на полі дочка Ярославського

Катя Ярославська має до футболу саме безпосереднє відношення – вона найактивніша вболівальниця

Суботній фінал Ліги Чемпіонів, який вперше пройшов в українській столиці, став днем виконання мрії для багатьох співвітчизників. Серед них і Катя Ярославська – старша дочка екс-президента ФК "Металіст" і ключового інвестора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра Ярославського. Вона взяла участь у церемонії відкриття матчу, вивівши за руку на футбольне поле одного з арбітрів турніру.

"Я сьогодні ввечері буду йти з рефері на футбольне поле... Мій тато – за "Ліверпуль", а моя мама – за "Реал" (Мадрид)", - розповіла Катя Ярославська журналістам телеканалу "Футбол" за кілька годин до фіналу.

Телевізійники застали її у НСК "Олімпійський", де разом з батьком вона репетирувала вихід на поле. Журналісти припускають, що такої честі маленька Катя була удостоєна як визнання заслуг Олександра Ярославського перед українським і європейським футболом. Нагадаємо, що саме в часи його президентства в ФК "Металіст" харківська команда шість разів поспіль завоювала "бронзу" українського чемпіонату, а також зіграла свої найкращі сезони в єврокубках.

Крім того, бізнесмен став найбільшим приватним інвестором підготовки України до Євро-2012, інвестувавши в спортивну та транспортну інфраструктуру (аеропорт, стадіон, тренувальну базу, 5* готель для штаб-квартири УЄФА) понад $300 млн.

Як виявилося, і сама Катя Ярославська має до футболу саме безпосереднє відношення – вона найактивніша вболівальниця.

"Все своє раннє дитинство Катя провела на харківському стадіоні "Металіст" - ще зовсім крихіткою чоловік брав її на матчі. І зараз Катя дуже любить дивитися футбольні поєдинки, розбирається в правилах, знає клуби і гравців. Так що в суботу збулася її мрія, і цей день наша сім'я, безумовно, запам'ятає назавжди!

Відео: Дочка Ярославського (youtube.com/Andrew Gongalskiy)

"Ми з чоловіком в буквальному сенсі слова плакали від щастя і гордості і хвилювалися навіть більше Каті", - написала на своїй сторінці в Instagram Марина Ярославська, дружина Олександра Ярославського і мама Каті.

Нагадаємо, що український блогер влучно пожартував про іноземних фанатів футболу.