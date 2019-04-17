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Охорону, швидко: українські політики влаштували потасовку у прямому ефірі

STYLERЖиття    17.04.2019 - 10:44
Охорону, швидко: українські політики влаштували потасовку у прямому ефірі
Фото: Гончаренко і Червоненко побилися (колаж РБК-Україна)

Народний депутат і екс-міністр транспорту влаштували перепарку на вечірньому політичному шоу

Бійка між нардепом та колишнім міністром транспорту відбулася у прямому ефірі телеканалу під час однієї з вечірніх програм у вівторок 16 квітня.

Народний депутат від БПП Олексій Гончаренко і екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко влаштували перепалку у прямому ефірі.

Це сталося ввечері в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

Як Гончаренко, так і Червоненко, спершу перебивали одне одного, а телеведуча не могла їх заспокоїти. Після цього Олексій Гончаренко назвав Євгена Червоненка зрадником.

"Ти закрий рот, перебіжчик. Перебіг все. Був спочатку за Кучму, потім за Ющенка, у 2010 році вже був за Януковича. Зараз сидиш і говориш, що за Тимошенко. І він ще рот відкриває", - заявив нардеп.

Після цього  Червоненко швико зірвався зі свого місця і кинувся до кривдника. Їх розводили ведучі.

Відео: Потасовка у прямому ефірі (Youtube/112 Україна)

"Охорону приведіть до студії, швидко", - попросила ведуча.

При цьому за Євгена Червоненко намагався вступитися Нестор Шуфрич, відомий як екс-член "Партії Регіонів".

"Олексій, ти ще від мене зараз отримаєш", - сказав Шуфрич.

За його словами, Євген Червоненко ніколи не був у "Партії Регіонів". У свою чергу Гончаренко здивувався тому, яку роль у цьому інциденті виконує Шуфрич та сказав, що не зрозумів, чому він заступається за Червоненка.

Нагадаємо, раніше у київському метро стався інцидент, під час якого неадекват накинувся на ветерана АТО. Тепер Ветерану загрожує інвалідність.

Також у Києві прямо серед білого дня сталася масова бійка. Інцидент відбувся через концерт у столиці російських виконавців. У одному із приміщень був запланований виступ російських виконавців, проти якого під приміщення концерт-холлу прийшли протестувати мітингувальники.

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