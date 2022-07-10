Виявляється, деякі фізичні вправи сприяють швидшому старінню: правда від тренера

Фізичні вправи необхідні для того, щоб довго залишатися здоровими і красивими. Але напружуючи свої м'язи в тренажерці, чи потіючи на пробіжці, варто пам'ятати про деякі правила. Адже певні навантаження навпаки сприяють швидшому старінню.

Занадто ефективні та часті тренування - це недобре

Ви оплатили абонемент, прийшли до спортзалу і хочете показати собі все, на що здатні. Це не зовсім правильний підхід. Тренери радять прислухатися до свого тіла, щоб не нашкодити.

"Переконайтеся, що ви не тренуєтеся з надмірним обсягом, який перевищує вашу здатність відновлюватися. Є лише стільки м'язових волокон і рухових одиниць, які ви можете активізувати за один сеанс, а все що більше, лише буде вас зношувати", - радять експерти.

Коли ви тренуєтеся занадто багато, ваше тіло також виробляє більше кортизолу, чого слід уникати будь-якою ціною. Надлишок кортизолу означає більше стресу, через який ви можете швидше старіти.

Якщо ви регулярно тренуєтеся силовими тренуваннями, давайте собі один-два дні відпочинку.

Фото: Тренуйтеся в задоволення, але не перестарайтеся (pixabay)

HIIT-тренування - добре, але не перестарайтеся

High-Intensity Interval Training (HIIT, або українською ВІІТ) - це високоінтенсивний інтервальний тренінг, що складається з інтенсивних серій вправ і активного відпочинку між ними.

HIIT можуть включати в себе силове і аеробне навантаження різного виду. Такі заняття досить енерговитратні, вони дозволяють спалити достатню кількість калорій за тренування, допомагають схуднути і прискорюють метаболізм.

Недоліком HIIT є те, що від них може бути важко відновитися, особливо якщо ви тренуєтеся дуже часто. Обмежте HIIT до двох разів на тиждень, щоб дати організму відновитися.

Ігнорування тренування "зони 2"

Тренування можна розподілити на п'ять "зон пульсу". Це означає, що з кожною зоною нарощується ваш пульс (враховуються значення від 50 до 100% максимального пульсу).

"Зона 2" - це пульс в межах 60-70% від максимуму. Тренування в такій зоні підвищує вашу витривалість: покращує здатність організму використовувати жири як джерело енергії або, іншими словами, "спалювати" жири.

Коли ви в цій зоні, вам комфортно та легко, відчуття, що ви могли б тренуватись годинами.

Помірні тренування, такі як аеробіка, на відміну від силових навантажень, важливі для покращення метаболічного здоров’я і довголіття.

"Якщо ви не включаєте тренування "зони 2" у свою рутину, ви втрачаєте ці ключові переваги для здоров'я та можете прискорити процес старіння. Обов’язково включіть у свій розпорядок два-три тренування "зони 2" від 30 до 45 хвилин на кожне", - радять тренери.