Оказывается, такие физические упражнения способствуют быстрому старению: правда от тренера

Физические упражнения необходимы для того, чтобы долго оставаться здоровыми и красивыми. Но напрягая свои мышцы в тренажерке, или потея на пробежке, стоит помнить о некоторых правилах. Ведь определенные нагрузки наоборот способствуют более быстрому старению.

Слишком эффективные и частые тренировки - это нехорошо

Вы оплатили абонемент, пришли в спортзал и хотите показать себе все, на что способны. Это не совсем правильный подход. Тренеры советуют прислушиваться к своему телу, чтобы не навредить.

"Убедитесь, что вы не тренируетесь с избыточным объемом, который превышает вашу способность восстанавливаться. Есть лишь столько мышечных волокон и двигательных единиц, которые вы можете активизировать за один сеанс, а все что больше, лишь будет вас изнашивать", - советуют эксперты.

Когда вы тренируетесь слишком много, ваше тело производит больше кортизола, чего следует избегать любой ценой. Избыток кортизола означает больше стресса, из-за которого вы можете быстрее стареть.

Если вы регулярно тренируетесь силовыми тренировками, давайте себе один-два дня отдыха.

Фото: тренируйтесь в удовольствие, но не переусердствуйте (pixabay)

HIIT-тренировка - хорошо, но не переусердствуйте

High-Intensity Interval Training (HIIT) - это высокоинтенсивный интервальный тренинг, состоящий из интенсивных серий упражнений и активного отдыха между ними.

HIIT могут включать в себя силовую и аэробную нагрузку различного вида. Такие занятия достаточно энергозатратны, они позволяют сжечь достаточное количество калорий за тренировку, помогают похудеть и ускоряют метаболизм.

Недостатком HIIT есть то, что от них может быть трудно восстановиться, особенно если вы тренируетесь очень часто. Ограничьте HIIT до двух раз в неделю, чтобы дать организму восстановиться.

Игнорирование тренировки "зоны 2"

Тренировку можно распределить на пять "зон пульса". Это значит, что с каждой зоной наращивается ваш пульс (учитываются значения от 50 до 100% максимального пульса).

"Зона 2" - это пульс в пределах 60-70% от максимума. Тренировка в такой зоне повышает вашу выносливость: улучшает способность организма использовать жиры как источник энергии или, другими словами, "сжигать" жиры.

Когда вы в этой зоне, вам комфортно и легко, ощущение, что вы могли бы тренироваться часами.

Умеренные тренировки, такие как аэробика, в отличие от силовых нагрузок, важны для улучшения метаболического здоровья и долголетия.

"Если вы не включаете тренировку "зоны 2" в свою рутину, вы теряете эти ключевые преимущества для здоровья и можете ускорить процесс старения. Обязательно включите в свой распорядок две-три тренировки "зоны 2" от 30 до 45 минут на каждую", - советуют тренеры.