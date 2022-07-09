Почему болит в боку во время бега, и насколько это опасно

У многих из нас есть желание заниматься спортом, в частности ходить на пробежки, но боль в боку является одним из тех факторов, которые нас останавливают. К счастью, есть конкретные действия, которыми вы можете минимизировать возможность неприятных впечатлений от пробежки.

Так почему возникает боль в боку и как с ней бороться - читайте в нашем материале Styler ниже.

Причины боли в боку

Как пишет HealthLine, боль в боку во время бега чувствовало хоть раз в жизни около 70% людей.

Врачи предполагают, что когда мы начинаем бежать, наше сердцебиение ускоряется, поэтому кровь начинает намного быстрее циркулировать по телу.

Естественными фильтрами для крови являются печень и селезенка, они фильтруют нашу кровь от всяческих токсинов. Поэтому эти наши фильтры во время бега получают больше работы - чем интенсивнее мы бежим, тем больше крови они фильтруют.

Когда количество этой крови становится слишком большим для фильтрации, кровь не перестает поступать, и в результате расширяет наши органы к защитным стенкам, которые окутывают наши органы. Эти стенки имеют большое количество нервных окончаний, таким образом тело нас предупреждает об аварийной ситуации.

Еще одно из объяснений, пишет The Conversation, заключается в том, что во время бега боль возникает из-за того, что вес таких органов, как желудок, селезенка и печень, тянет за связки, которые соединяют их с диафрагмой. Возможно, толчки органов во время бега напрягают эти связки, что приводит к боли.

Надо ли останавливаться, если заболело?

Когда вы почувствовали резкую боль, надо медленно сбавлять темп и двигаться в более спокойно. Если это не помогает, остановитесь и передохните.

Сразу останавливаться тоже не следует, ведь любые резкие перепады вредны для организма.

К боли во время бега надо относиться внимательно (коллаж Styler)

Болезни ЖКТ или просто полный желудок

Также боль может возникать, как признак определенных заболеваний, которые незаметны во время спокойного кровообращения и становятся заметными во время бега. Если вы уверены, что начали пробежку правильно, а темп не такой высокий, чтобы болело, следует обратиться к гастроэнтерологу.

Боль в боку может быть связана с болезнями печени, поджелудочной железы, желчных путей или желчного пузыря.

Самой банальной, но самой частой причиной является переполненный желудок. Вы просто слишком много поели или после употребления пищи прошло слишком мало времени для бега.

Боль в левом боку - это селезенка, боль в правом боку - это печень. С обеих сторон может болеть из-за диафрагмы.

Как предотвратить боль в боку во время бега?

Во-первых, надо правильно питаться и не употреблять алкогольные напитки. Помимо того, что переполненный желудок является прямой причиной боли, токсины, которые попадают в наше тело с вредной пищей и алкогольными напитками являются причиной более длительной фильтрации крови.

Следовательно, отток крови становится еще медленнее и внутренние органы не успевают за притоком крови.

Во-вторых, следует тщательно подходить к вопросу разминки. Она должна быть чем-то средним по темпам между вашим обычным и стрессовым состоянием для организма. Следует не только размять мышцы, но и перевести наши органы в режим повышенной работоспособности.

В-третьих, следует придерживаться одинаково размеренного дыхания, это одна из основ удачных занятий спортом и бегом в частности. Старайтесь достичь идеала, а это один вдох на каждые 3-4 шага, а выдох на каждый 2-й шаг.

Как не следует бегать (фото: pixabay)

Методы быстрого устранения боли

Если уж так случилось, что боль в боку появилась, сбавьте темп и перейдите на ходьбу. Делайте все медленно, не следует резко останавливаться. Когда ваше дыхание станет более равномерным боль начнет проходить - восстановится привычное кровообращение.

В том случае, когда вы передохнули и начали снова бежать и снова появилась боль, попробуйте такой комплекс упражнений:

Поднимите одну руку вверх и наклонитесь в другую сторону - тянуться следует в каждую сторону по 20-30 секунд, меняя при этом поднятую руку

Затем встаньте ровно, поднимите обе руки и плавно наклонитесь наземь - так, чтобы достать руками пальцев ног

Это упражнение поможет нормализовать работу внутренних органов и стабилизировать кровообращение.

Анита Луценко, фитнес-тренер, советует правильно разминаться перед пробежкой.

"Резкая боль в боку - признак того, что вы недостаточно медленно вошли в тренировочный процесс. Сначала нужно сделать несколько легких упражнений, пройтись минут пять, и только потом перейти на бег", - сказала она в одном из интервью.

Если при тренировке вы почувствовали боль в боку, она посоветовала остановиться и хорошенько размяться перед тем, как продолжать пробежку.

В любом случае, будьте осторожны и не бегайте через боль - тем более, когда на улице жара. Бегать в жару вредно для вашего здоровья, особенно для сердца.