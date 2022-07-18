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В окупованому Маріуполі показали пляжі у розпал сезону (фото)

Пляжі Маріуполя в розпал сезону-безлюдні (t.me/andriyshTime)
Автор: Людмила Жукова

Окупований Маріуполь у липні нагадує сцену з фільму про апокаліпсис. Незважаючи на фейки росіян про те, що пляжі забиті людьми, це абсолютно не так.

Як в реальності виглядають пляжі в приморському місті показав радник мера Петро Андрющенко.

Фейк окупаційної влади

Росіяни поширюють новини про те, нібито в місті зараз перебуває 220 тисяч українців. Але подивившись на фото і відео з місць відпочинку, можна переконатися, що це брехня.

Так, на популярному пляжі "Піщаний" немає жодної людини. Така ж ситуація і на центральному пляжі. Ще минулого року ці місця відпочинку були заповнені людьми.

Пляж у Маріуполі 17 липня (фото: t.me/andriyshTime)

"Питання, де люди? Де всі ці 220 тисяч, про які звітує окупаційна влада? Невже всі слухають концерт оркестру" на кістках "і"Лісоповал"? Теж ні. Як не намагаються окупанти "домалювати" цифри, але людей в місті стає менше", - повідомив Петро.

Андрющенко додав, що щодня від 50 до 100 осіб їде в Запоріжжя.

Дивіться відео з пляжів Маріуполя...

Як повідомлялося, окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за воду. Питної води в місті катастрофічно не вистачає.

Також жителі Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.

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Маріуполь