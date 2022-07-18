В окупованому Маріуполі показали пляжі у розпал сезону (фото)

Фейк окупаційної влади

Росіяни поширюють новини про те, нібито в місті зараз перебуває 220 тисяч українців. Але подивившись на фото і відео з місць відпочинку, можна переконатися, що це брехня.

Так, на популярному пляжі "Піщаний" немає жодної людини. Така ж ситуація і на центральному пляжі. Ще минулого року ці місця відпочинку були заповнені людьми.

Пляж у Маріуполі 17 липня (фото: t.me/andriyshTime)

"Питання, де люди? Де всі ці 220 тисяч, про які звітує окупаційна влада? Невже всі слухають концерт оркестру" на кістках "і"Лісоповал"? Теж ні. Як не намагаються окупанти "домалювати" цифри, але людей в місті стає менше", - повідомив Петро.

Андрющенко додав, що щодня від 50 до 100 осіб їде в Запоріжжя.

Дивіться відео з пляжів Маріуполя...