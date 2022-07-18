В окупованому Маріуполі показали пляжі у розпал сезону (фото)

Окупований Маріуполь у липні нагадує сцену з фільму про апокаліпсис. Незважаючи на фейки росіян про те, що пляжі забиті людьми, це абсолютно не так.
Як в реальності виглядають пляжі в приморському місті показав радник мера Петро Андрющенко.
Росіяни поширюють новини про те, нібито в місті зараз перебуває 220 тисяч українців. Але подивившись на фото і відео з місць відпочинку, можна переконатися, що це брехня.
Так, на популярному пляжі "Піщаний" немає жодної людини. Така ж ситуація і на центральному пляжі. Ще минулого року ці місця відпочинку були заповнені людьми.
"Питання, де люди? Де всі ці 220 тисяч, про які звітує окупаційна влада? Невже всі слухають концерт оркестру" на кістках "і"Лісоповал"? Теж ні. Як не намагаються окупанти "домалювати" цифри, але людей в місті стає менше", - повідомив Петро.
Андрющенко додав, що щодня від 50 до 100 осіб їде в Запоріжжя.
Дивіться відео з пляжів Маріуполя...
Як повідомлялося, окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за воду. Питної води в місті катастрофічно не вистачає.
Також жителі Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.