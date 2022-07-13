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Оля Полякова відреагувала на скандал через російську мову: "щодня займаюся"

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Середа 13 липня 2022 14:18
Оля Полякова відреагувала на скандал через російську мову: "щодня займаюся" Оля Полякова (фото: facebook.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Співачка Оля Полякова, яка нещодавна потрапила у мовний скандал через те, що у своєму спільному з Машею Єфросиніною шоу "Дорослі дівчатка" відмовилася переходити на українську, відреагувала на критику, що звалилася на неї через це.

В ефірі програми "Ранок з Україною" артистка пояснила, що активно вчить українську, але поки що не може вільно жартувати та імпровізувати нею, як звикла це робити в їхньому з Машею проекті.

Нагадаємо, що у коментарях до попередніх випусків ведучі отримали від своєї аудиторії багато критики і незадоволення, що вони продовжують робити шоу російською, коли в країні йде війна. Тоді Полякова відповіла, що вони з Єфросиніною поки що не спроможні сповна висловити свої думки державною мовою в ефірі шоу.

“Вам самим буде нецікаво слухати ведучих, які добирають слова, “бекають” та “мекають” - аргументувала співачка.

У відповідь на це користувачі соцмереж знову розкритикували позицію ведучих.

На що Оля порівняла їхнє шоу з розмовою з подругою на кухні і запевнила, що активно вчить українську, до того ж, завжди спілкується нею на телебаченні.

"Я хочу донести свій меседж офіційно. На телебаченні я розмовляю виключно українською. Я даю інтерв'ю українською, я веду як ведуча українською вже давно, я зараз пишу дуже гарний альбом українською мовою, бо я розумію, що це теж має дуже великий вплив. Мова - дуже важлива, це правда... Але можна люди в себе на кухні будуть говорити так, як хочуть?" - поцікавилася Полякова.

Оля Полякова відреагувала на скандал через російську мову: &quot;щодня займаюся&quot;

Полякова та Єфросиніна втрапили у мовний скнадал (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка запевнила, що з часом вони с Машею будуть робити шоу українською, але їм потрібно трохи часу, щоб почати також і думати рідною мовою

"Наш проект з Машею - він на кухні з подружкою. У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними у колі говорять так, як вони звикли. Там, де є ця хімія. Ми ж виходимо на YouTube, на особистому. Ми розповіли своїм підписникам, що такої хімії, коли ми жартуємо і так далі, українською мовою поки що немає. Ми дуже сильно вчимо мову. Я щодня займаюся. Це обов'язково буде. Обов'язково. Але зараз ми спробували, а у нас вийшло "Як це слово перекладається? А це як?". У чому сила "Дорослих дівчаток"? Це серйозні проблеми через сміх. Для цього потрібно вміти гуморити і не перекладати в голові, як ми це зараз робимо, а це треба думати українською. Це прийде. Дайте нам трішечку часу", - сказала Полякова.

Маша Єфросініна також зробила заяву з цього приводу:

"Ми обидві говоримо українською. Оля співає українські пісні, я повністю переклала свій інстаграм, коли я можу виправити помилки, подумати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свою думку, там, де відбувається щось тригерне, трепетне, у мене, наприклад, не виходить емоційно перейти. Не виходить жартувати, у нас немає цієї хімії", - пояснила ведуча.

Раніше Оля Полякова зізналася, що просила випустити її чоловіка з України, сподіваючись скористатися своєю зірковістю.

Ми також писали, що старша дочка Олі Полякової вступила до ВНЗ за кордоном - де і на кого навчатиметься Маша.

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Маша Єфросиніна Оля Полякова
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