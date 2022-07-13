Оля Полякова отреагировала на скандал из-за русского языка: "каждый день занимаюсь"

Певица Оля Полякова, которая недавно попала в языковой скандал из-за того, что в своем совместном с Машей Ефросининой шоу "Взрослые девочки" отказалась переходить на украинский, отреагировала на критику, которая свалилась на нее за это.

В эфире программы "Ранок з Україною" артистка объяснила, что активно учит украинский, но пока не может свободно шутить и импровизировать на нем, как привыкла это делать в их с Машей проекте.

Напомним, что в комментариях к предыдущим выпускам ведущие получили от своей аудитории много критики и недовольства, что они продолжают делать шоу на русском, когда в стране идет война. Тогда Полякова ответила, что они с Ефросининой пока не способны сполна выразить свои мысли на государственном языке в эфире шоу.

"Вам самим будет неинтересно слушать ведущих, которые подбирают слова, ”бекают“ и ”мекают" - аргументировала певица.

В ответ на это пользователи соцсетей вновь раскритиковали позицию ведущих.

На что Оля сравнила их шоу с разговором с подругой на кухне и заверила, что активно учит украинский язык, к тому же, всегда общается на нем на телевидении.

"Я хочу донести свой месседж официально. На телевидении я говорю исключительно на украинском. Я даю интервью на украинском, я веду как ведущая на украинском уже давно, я сейчас пишу очень красивый альбом на украинском языке, потому что я понимаю, что это тоже имеет очень большое влияние. Язык - очень важен, это правда... Но можно люди у себя на кухне будут говорить так, как хотят?" - поинтересовалась Полякова.

Полякова и Ефросинина попали в языковой скнадал (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка заверила, что со временем они с Машей будут делать шоу на украинском, но им нужно немного времени, чтобы начать также и думать на родном языке

"Наш проект с Машей - он на кухне с подружкой. У нас миллионы людей, которые на кухне с подружками, с родными в кругу говорят так, как они привыкли. Там, где есть эта химия. Мы же выходим на YouTube, на личном. Мы рассказали своим подписчикам, что такой химии, когда мы шутим и так далее, на украинском языке пока нет. Мы очень сильно учим язык. Я каждый день занимаюсь. Это обязательно будет. Обязательно. Но сейчас мы попробовали, а у нас получилось "Как это слово переводится? А это как?". В чем сила "Взрослых девочек"? Это серьезные проблемы через смех. Для этого нужно уметь юморить и не переводить в голове, как мы это сейчас делаем, а это надо думать на украинском. Это придет. Дайте нам немножечко времени", - сказала Полякова.

Маша Ефросинина также сделала заявление по этому поводу:

"Мы обе говорим на украинском. Оля поет украинские песни, я полностью перевела свой инстаграм, когда я могу исправить ошибки, подумать над текстом. Там, где нас захватывают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свою мысль, там, где происходит что-то триггерное, трепетное, у меня, например, не получается эмоционально перейти. Не получается шутить, у нас нет этой химии", - пояснила ведущая.