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Полякова призналась, что просила выпустить ее мужа из Украины: "подумала, воспользуюсь звездностью"

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 17:44
Полякова призналась, что просила выпустить ее мужа из Украины: "подумала, воспользуюсь звездностью" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова призналась, что когда уезжала с детьми за границу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, просила пограничников выпустить вместе с ними и ее мужа Вадима Буряковского.

Об этом артистка рассказала в интервью программе Ранок з Україною.

Полякова вспомнила, что 24 февраля вместе с дочками очень волновалась и не хотела оставаться без мужа. Супруг ехал с ними до границы, а потом должен был вернуться, однако звезда решила попробовать воспользоваться своей популярностью и уговорить пограничников пропустить и его. При этом сам мужчина не знал о таком плане Оли.

Впрочем, он не сработал - певице посочувствовали и посоветовали прощаться с любимым.

"Мой муж и не собирался уезжать, но мы когда подъехали к границе, я подумала: может, сейчас воспользуюсь своей звездностью. Я подошла: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей" и все остальное, плачу. Меня обняли, погладили по голове и ответили: "Прощайтесь". И мы попрощались", - поделилась исполнительница.

Полякова призналась, что просила выпустить ее мужа из Украины: &quot;подумала, воспользуюсь звездностью&quot;

Полякова пыталась вывезти мужа за границу (фото: jetsetter.ua)

Полякова также рассказала, что первое время чувствовала себя виноватой из-за того, что оставила своего мужа, дом и свою страну. Однако ей стало легче, когда она начала работать и помогать Украине.

"Когда у меня появилась возможность работать и помогать стране, я тогда перестала себя сжирать, потому что до этого ты думаешь: "Боже, я никому не нужен, у меня ничего нет, я никто". Когда ты 20 лет делал карьеру и здесь у тебя забирают все. Мы все в Украине в одинаковых условиях. У нас 24 февраля забрали все", - добавила Оля.

Отметим, что после вторжения РФ в Украину певица увезла дочерей Машу и Алису во Францию, где они провели несколько месяцев. Однако на днях Полякова вместе с младшей дочкой вернулись в Киев.

Ранее мы писали, что старшая дочь Оли Поляковой поступила в ВУЗ за границей - где и на кого будет учиться Маша.

А также сообщали, что Оля Полякова рассказала, почему так много разводов во время войны.

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Оля Полякова
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