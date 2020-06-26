Open Science: вчені представили нові дані про альтернативи курінню

Фото: електронні системи нагріву тютюну (з відкритих джерел)

Однією з тез конференції стала роль інформування про інновації для скорочення рівня куріння

Вчені розповіли на онлайн-конференції Open Science про останні дослідження впливу інновацій на скорочення куріння і як альтернативні продукти вже сьогодні зменшують шкоду для здоров'я курців.

Організатори конференції відзначають, що альтернативні продукти для курців або продукти зниженого ризику – науковий прорив в області боротьби з пов'язаними з курінням захворюваннями. Категорія створена в результаті десятиліть розробок способів зниження ризиків для тих курців, які не можуть відмовитися від звички. Такі виключають продукти горіння тютюну, але зберігають надходження нікотину в кров – що знижує виділення шкідливих речовин до 95%. Найбільш ефективні для використання у відмові від куріння – електронні системи доставки нікотину (ЕСДТ – електронні сигарети і системи нагрівання тютюну).

Учасники конференції поділилися дослідженнями про вплив альтернатив на здоров'я курців. Так, старший клінічний науковий співробітник Марія Босильковська описала порівняння рівня ризику розвитку захворювань від звичайних і електронних сигарет. За її словами, протягом 6 місяців велося спостереження за трьома групами: ті, хто курить; ті, хто перейшов на бездимні альтернативи; ті, хто кинув.

У курців, які перейшли на електронні системи нагріву тютюну, був присутній ефект, рівний повній відмови від куріння. Ефект частково зберігався навіть при одночасному використанні звичайних (30%) та електронних (70%) сигарет. Результати доводять, що курці, які перейшли на ЕСДТ, можуть знизити ризики пов'язаних з курінням захворювань. І хоча дані продукти повністю не виключають ризики, вони значно нижчі в порівнянні з продовженням паління.

Одним з тез конференції так само стала роль інформування про інновації для скорочення рівня куріння. Карина Фішер, науковий фахівець з оцінки ринку, розповіла, як знання про потенціал зниження шкоди впливає на ухвалення рішення про використання ЕСДТ. Чим частіше курець згадує "зменшення шкоди" як причину використання альтернатив, тим вище ймовірність, що він стане постійним користувачем після 48 тижнів (аналогічно після 60 і 72 тижнів). Так, використання повідомлень про зменшення шкоди може сприяти поширенню бездимних альтернатив серед дорослих курців, і, в довгостроковій перспективі, поліпшення громадського здоров'я.

Частина досліджень була присвячена ризикам розвитку серцево-судинних захворювань, які зберігаються при виключенні сигарет. Причина – в наборі ваги при різкій відмові від куріння.

Так, кандидат наук і директор напрямку клінічної науки і біостатистики Крістель Хазиза визначила, як перехід на продукти зниженого ризику впливає на збільшення ваги: більше набирають люди, які кинули курити. Зміна ваги зазначалося і при переході на альтернативи, однак, воно було не настільки значним для розвитку захворювань.

Завдяки розширенню науково-доказової бази, дані про відмову від куріння можуть використовуватися для прийняття рішень на державному (у вигляді політики регулювання) та індивідуальному рівнях (перехід на використання альтернатив для зниження ризиків для здоров'я). Доступність інформації про такі продукти дозволить курцям зробити вибір у разі, якщо вони не мотивовані на відмову або не можуть кинути самостійно.

Нагадаємо, альтернативні продукти застосовуються в розвинених країнах (Великобританія, Швеція, Японія та інші) в рамках політики щодо скорочення рівня куріння. Там лікарі рекомендують пацієнтам у випадках, якщо медикаментозна терапія не спрацювала.

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Автор: Styler