Основна вимога міста – забудовник Андріївського узвозу мусить виконати свої обіцянки, – депутат

Фото: Зустріч стосовно забудови Андріївського узвозу

У забудовника немає всіх необхідних документів

Забудовник скандального готелю на Андріївському узвозі в Києві порушив свою обіцянку не проводити будівництво без проходження містобудівної ради. Місто, зі свого боку, має право демонтувати незаконно встановлені на будівництві конструкції. Про це розповів народний депутат України, радник мера столиці Дмитро Білоцерковець.



"Основна вимога міста – столична влада буде змушувати забудовника йти на містобудівну раду. Сьогодні з забудовником домовитися не вийшло. Він відмовляється від попередніх слів та обіцянок. Позиція міської влади – для продовження будь-яких робіт потрібно пройти містобудівну раду та отримати висновки спеціалістів, які вкажуть, якою має бути поверховість майбутньої будівлі", – розповів Білоцерковець.



Він повідомив, що компанія "МАРКОН груп" – забудовник скандального готелю на Андріївському узвозі 14-16 – має не всі необхідні документи на будівництво.



"У червні громадськість, коли побачила проект, почала обурюватися і вимагати від міської влади відповідної реакції. З боку міста розпочали перевірку декларації на будівництво, виданої ще в 2010 році. Під час перевірки були виявлені порушення, і вона була анульована. Забудовник подав до суду з вимогою відновити декларацію. Не дочекавшись рішення суду, він оскаржив приписи про тимчасове зупинення дії анульованої декларації. Таким чином забудовник юридично "викрутився", – розповів народний депутат.



За його словами, ще в червні стояло питання про анулювання договору оренди цієї земельної ділянки, були проведені відповідні збори з представниками активної громади та забудовника. Забудовник під протокол зобов’язався не продовжувати будівельні роботи, доки не буде пройдено містобудівну раду.



"Але, на жаль, забудовник цю протокольну обіцянку не виконав – і вирішив відновити будівництво. Тому сьогодні представники громадськості масово зібрались на Андріївському узвозі з наміром ламати паркан. Але приїхали представники міста – я, заступник мера Валентин Мондриївський та голова управління благоустрою Тарас Панчій. Ми пояснили представникам громади необхідність вести всі дії виключно в рамках закону. Представникам забудовника вкотре нагадали про зобов’язання пройти містобудівну раду і дану місту обіцянку", – зазначив радник мера столиці.



Він додав, що столична влада пообіцяла в п’ятницю, 9 листопада, направити на цей об’єкт працівників управління благоустрою, які будуть демонтувати будівельний паркан на проїжджій частині.



"Прямо на проїжджій частині забудовник незаконно поставив будівельний кран і оточив його парканом. Завтра місто демонтуватиме цю ділянку паркану і буде видано припис на кран, який незаконно стоїть на вулиці. Після цього в нас будуть підстави розпочати демонтаж цього крану – через три дні підготовки", – підсумував Білоцерковець.

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Відео: РБК-Україна