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Залишили на уроках зі зламаною рукою: батьки звинувачують вчителя в халатності

STYLERЖиття    23.03.2019 - 10:43
Залишили на уроках зі зламаною рукою: батьки звинувачують вчителя в халатності
Школярку зі зламаною рукою залишили на уроках (колаж РБК-Україна)

Школярка травмувалась під час занять

Школярка з Дніпропетровської області отримала перелом руки під час занять в школі, але вчителька забула повідомити батькам і не звернулася до медиків. Дівчинці довелося сидіти до кінця занять зі зламаною рукою. Про це повідомила мама дівчинки в пабліку Батька SOS.

Інцидент стався у четвер, 21 березня, з ученицею п'ятого класу. Вона прийшла додому з перебинтованою рукою і розповіла, що впала і сильно вдарилася. У лікарні школярці діагностували перелом променево-зап'ястної кістки.

Мама дівчинки розповіла, що вчителька забула подзвонити їй і повідомити про подію. Правда пізніше жінка все ж зв'язалася з класним керівником, яка вибачилася і сказала, що дівчинка сама не хотіла йти додому.

Після травмування шкільна медсестра перебинтувала дівчинці руку, але в медзаклад не звернулася. Коли ж медсестра дізналася від мами учениці, що травму оформили, як шкільну, вона засмутилася, що тепер їй доведеться писати дуже багато паперів, щоб пояснити що сталося.

Залишили на уроках зі зламаною рукою: батьки звинувачують вчителя в халатності

Школярку зі зламаною рукою залишили на уроках (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі порадили мамі постраждалої дівчинки поскаржитися на учителя у відповідні інстанції та ініціювати проведення розслідування.

"Школа повинна провести розслідування травмування в той же день. Запитайте письмово у директора копію протоколу", - порадила Ірина Філіппова.

"Травми на виробництві всі керівники намагаються приховати. А це - дитина, вчителька не права. Вашу дитину і вас не пожаліють, так і ви дійте без жалю", - написала Ірина Тимошенко.

"Кістки так просто не ламаються, пишіть на них заяву, дитину зашугали щоб не розповідала, що там не те", - запідозрив Валерій Секторплюс.

"Правильно, що оформили шкільну травму. Ще й скаргу напишіть, що вам не повідомили, а дитині не надали належну допомогу", - порадила Мирослава Єсипок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бердичеві школяра відправили в реанімацію. 15-річного хлопця побив учень тієї ж школи. При чому хлопець затиснув у кулаці предмет, зробивши імпровізований кастет.

Ми також повідомляли про те, що вчитель музики у Львівській області напав на учня молодших класів, схопив і відкинув за парту. У дитини порваний одяг, вона боїться іти в школу.

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