Залишили на уроках зі зламаною рукою: батьки звинувачують вчителя в халатності

Школярку зі зламаною рукою залишили на уроках (колаж РБК-Україна)

Школярка травмувалась під час занять

Школярка з Дніпропетровської області отримала перелом руки під час занять в школі, але вчителька забула повідомити батькам і не звернулася до медиків. Дівчинці довелося сидіти до кінця занять зі зламаною рукою. Про це повідомила мама дівчинки в пабліку Батька SOS.

Інцидент стався у четвер, 21 березня, з ученицею п'ятого класу. Вона прийшла додому з перебинтованою рукою і розповіла, що впала і сильно вдарилася. У лікарні школярці діагностували перелом променево-зап'ястної кістки.

Мама дівчинки розповіла, що вчителька забула подзвонити їй і повідомити про подію. Правда пізніше жінка все ж зв'язалася з класним керівником, яка вибачилася і сказала, що дівчинка сама не хотіла йти додому.

Після травмування шкільна медсестра перебинтувала дівчинці руку, але в медзаклад не звернулася. Коли ж медсестра дізналася від мами учениці, що травму оформили, як шкільну, вона засмутилася, що тепер їй доведеться писати дуже багато паперів, щоб пояснити що сталося.

Школярку зі зламаною рукою залишили на уроках (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі порадили мамі постраждалої дівчинки поскаржитися на учителя у відповідні інстанції та ініціювати проведення розслідування.

"Школа повинна провести розслідування травмування в той же день. Запитайте письмово у директора копію протоколу", - порадила Ірина Філіппова.

"Травми на виробництві всі керівники намагаються приховати. А це - дитина, вчителька не права. Вашу дитину і вас не пожаліють, так і ви дійте без жалю", - написала Ірина Тимошенко.

"Кістки так просто не ламаються, пишіть на них заяву, дитину зашугали щоб не розповідала, що там не те", - запідозрив Валерій Секторплюс.

"Правильно, що оформили шкільну травму. Ще й скаргу напишіть, що вам не повідомили, а дитині не надали належну допомогу", - порадила Мирослава Єсипок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бердичеві школяра відправили в реанімацію. 15-річного хлопця побив учень тієї ж школи. При чому хлопець затиснув у кулаці предмет, зробивши імпровізований кастет.

Ми також повідомляли про те, що вчитель музики у Львівській області напав на учня молодших класів, схопив і відкинув за парту. У дитини порваний одяг, вона боїться іти в школу.