Не залишайте дітей без нагляду: у Маріуполі загинули два хлопчики

У Маріуполі Донецької області загинули два хлопчики, 11 і 12 років. Дітей засипало піском в покинутому ангарі. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Донецькій області.

Трагедія сталася ввечері в неділю, 5 травня. На гарячу лінію близько 10 вечора надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на перехресті вулиць Очаківська та провулок Піщаний в Маріуполі. На території занедбаного ангара сталося осипання піску, який засипав двох неповнолітніх дітей, 2007 та 2008 року народження.

Тіла хлопчиків дістали з-під завалів ще до приїзду пожежно-рятувального загону. Рятувальники провели перекопування частині насипу піску, який обвалився, щоб перевірити, чи не потрапили під завал інші люди. Інших постраждалих не було виявлено.

В Маріуполі двох хлопчиків засипало піском (dn.dsns.gov.ua)

Що робили діти в такий пізній час в покинутому ангарі тепер буде встановлювати слідство. Рятувальники звертаються до батьків і просять не залишати дітей без нагляду.

"Рятувальники Донецької області звертаються до батьків! Не залишайте дітей без нагляду! Постійно нагадуйте їм правила безпеки життєдіяльності! Відповідальне ставлення до правил безпеки – запорука збереження життя і здоров'я!" – сказано в повідомленні ГУ ДСНС України.

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