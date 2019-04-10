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Він віддав життя за нас: в мережі показали фотографію загиблого на Донбасі сапера

STYLERЖиття    10.04.2019 - 11:12
Він віддав життя за нас: в мережі показали фотографію загиблого на Донбасі сапера
Загинув герой (Чапала Ганна/УНІАН)

У героя залишилася дружина і двоє дітей

У вівторок, 9 квітня у Донецькій області під час розмінування території загинув піротехнік ДСНС України Бойцов Олег Леонідович.

Трагедія сталася близько 10:30 ранку біля села Зайцево Бахмутського району Донецької області. Група з піротехнічним робіт ДСНС України займалася розмінуванням території біля насосної станції водопроводу Сіверський-Донецьк-Донбас. Під час роботи стався вибух. Старший лейтенант служби цивільного захисту Слепкань Д. Г. і старший сержант служби цивільного захисту Безкоровайний Е.А отримали поранення, а старшина служби цивільного захисту Бойцов Олег Леонідович загинув.

Олегу Бойцов народився в 1979 році, проживав в місті Слов'янську Донецької області. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

"Вчора, 9 квітня 2019 року, поблизу села Зайцево Бахмутського району (так звана "сіра зона") під час розмінування місцевості на міні підірвалася група піротехніків ДСНС. Загинув старший сапер відділення піротехнічних робіт Олег Бойцов. Без батька залишилися двоє дітей. Слава Герою!" – написала на своїй сторінці в Faceebook журналіст Тетяна Висоцька і опублікувала фотографію героя України.

Він віддав життя за нас: в мережі показали фотографію загиблого на Донбасі сапера

Бойцов Олег (facebook.com/ukrainews)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на передовій під Авдіївкою загинув український воїн.

А також розповідали про те, що на Донеччині загинув український військовий з Івано-Франківська.

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