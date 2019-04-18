Віддати в АТО: в мережі бурхливо відреагували на купівлю Ferrari Гладковським-молодшим

Гладковський-молодший купив Ferrari (колаж РБК-Україна)

Син Олега Гладковського придбав елітний спорткар

Олег Гладковський-молодший купив елітний спорткар Ferrari 599 GTB. Припаркований автомобіль, зареєстрований на сина сканадального екс-заступника секретаря РНБО, виявив журналіст Олександр Дубинський, який опублікував фото авто в Facebook.

Відомо, що Ferrari є вживаним. Але тим не менше, ціна на такий спорткар становить близько 3,5 мільйонів гривень.

Гладковський-молодший купив Ferrari (скрін: facebook.com/dubinskyi)

"Розглянути автомобіль ближче можна на стоянці Укрпромінвесту по вул. Електриків 29-А", - написав журналіст.

Ferrari Гладковського-молодшого випущений в 2008 році і оснащений шестилітровим 620-сильним V12. Купе розганяється до сотні за 3,7 с і розвиває 330 км/год.

У мережі з'явилися "паспортні дані" автомобіля і його технічні характеристики.

Гладковський-молодший купив Ferrari (скрін: twitter.com/sergonaumovich)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину, вони залишили безліч коментарів.

"Просто, якщо Свинарчуки не будуть їздити на Феррарі, то нас захопить Путін і заборонить носити вишиванки... розуміти такі речі треба!"

"Машину поставити на Хрещатику з написом (Ціна життя Небесної сотні і всіх загиблих на Донбасі і полонених Воїнів України), це буде найкращий пам'ятник, щоб не забували! А Свинарчуків на фронт в амуніції 2014 року (замість автомата держак від лопати)";

Як це вже задовбало. Тачки, хатиночкы, нажиті виключно "тяжкою" працею.

"Крихітка-син до батька прийшов, і сказала кроха, пи**ить деньги - хорошо, а не пи**ить - плохо!"

"Цікаво, скільки життів солдатів у цій тачці?"

"Віддати в АТО... Нехай пацани по промке в Авдіївці ганяють..."

"Саня, спали її, а якщо тебе посадять за це, я буду носити тобі передачі до кінця терміну. Вияви характер!"

"Ви що! Яке злодійство, яка армія, ви марите, містер Дубинський! Він їх чесною працею заробив, кров'ю і потом, так сказати!"

Нагадаємо, батька і сина Гладковських (до 2014 року - Свинарчуків. - Ред.) звинувачують у розкраданні коштів з оборонного комплексу. Розслідування цих фактів триває, але 4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковского із займаної посади.

До речі, раніше Гладковский-молодший відповів на скандальне журналістське розслідування про корупцію в оборонній сфері. Зробив він це у "оригінальній" манері - записав відеопародію на програму "Наші гроші", яка і провела розслідування.

Раніше в мережі бурхливо відреагували на звільнення Олега Гладковського.