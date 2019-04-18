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Отдать в АТО: в сети бурно отреагировали на покупку Ferrari Гладковским-младшим

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 19:58
Отдать в АТО: в сети бурно отреагировали на покупку Ferrari Гладковским-младшим
Гладковский-младший купил Ferrari (коллаж РБК-Украина)

Сын Олега Гладковского приобрел элитный спорткар

Олег Гладковский-младший купил элитный спорткар Ferrari 599 GTB. Припаркованный автомобиль, зарегистрированный на сына сканадального экс-заместителя секретаря СНБО, обнаружил журналист Александр Дубинский, опубликовавший фото авто в Facebook.

Известно, что Ferrari является подержанным. Но тем не менее, цена на такой спорткар составляет около 3,5 миллионов гривен.

Отдать в АТО: в сети бурно отреагировали на покупку Ferrari Гладковским-младшим

Гладковский-младший купил Ferrari (скрин: facebook.com/dubinskyi)

"Рассмотреть автомобиль поближе можно на стоянке Укрпроминвеста по ул. Электриков 29-А", - написал журналист.

Ferrari  Гладковского-младшего выпущен в 2008 году и оснащен шестилитровым 620-сильным V12. Купе разгоняется до сотни за 3,7 с и развивает 330 км/ч. 

В сети появились "паспортные данные" автомобиля и его технические характеристики.

Отдать в АТО: в сети бурно отреагировали на покупку Ferrari Гладковским-младшим

Гладковский-младший купил Ferrari (скрин: twitter.com/sergonaumovich)

Пользователи сети бурно отреагировали на подобную новость, они оставили множество комментариев.

  • "Просто, если Свинарчуки не будут ездить на Феррари, то нас захватит Путин и запретит вышиванки носить... понимать такие вещи надо!"
  • "Машину поставить на Крещатике с надписью (Цена жизни Небесной сотни и всех погибших на Донбассе и пленных Воинов Украины), это будет лучший памятник, чтоб не забывали! А Свинарчуков на фронт в амуниции 2014 года (вместо автомата держак от лопаты)";
  • Как это уже задолбало. Тачки, хатиночкы, нажитые исключительно "тяжелым" трудом.
  • "Кроха-сын к отцу пришел и сказала кроха, пи**ить деньги - хорошо, а не пиз**ить - плохо!"
  • "Интересно, сколько жизней солдат в этой тачке?"
  • "Отдать в АТО... Пускай пацаны по промке в Авдеевке ганяют..."
  • "Саня, сожги ее, а если тебя посадят за это, я буду носить тебе передачи до конца срока. Прояви характер!"
  • "Вы что! Какое воровство, какая армия, вы бредите, мистер Дубинский! Он их честным трудом заработал, кровью и потом, так сказать!"

Напомним, отца и сына Гладковских (до 2014 года - Свинарчуков. - Ред.) обвиняют в расхищении средств из оборонного комплекса. Расследование этих фактов продолжается, но 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с занимаемой должности.

К слову, ранее Гладковский-младший ответил на скандальное журналистское расследование о коррупции в оборонной сфере. Сделал он это в "оригинальной" манере - записал видеопародию на программу "Наші гроші", которая и провела расследование.

Ранее в сети бурно отреагировали на увольнение Олега Гладковского.

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