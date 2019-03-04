А посадить слабо? Реакция сети на увольнение Гладковского

Олег Гладковский (фото: УНИАН)

Скандал в оборонке получил продолжение

Олег Гладковский уволен с поста заместителя секретаря СНБО. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Кроме того, Гладковский снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают решение президента. Многие считают, что Гладковского нужно "не просто снять, а посадить за решетку". Но некоторые уверены, что на такой радикальный шаг украинский гарант не пойдет.

"То есть, если бы не журналисты, то все было бы как прежде?" - поинтересовался один юзер.

"Завтра примут на другую должность, еще лучшую", - пошутил второй.

"Умница. Надо еще орден дать", - прокомментировал решение Порошенко третий пользователь.

"А посадить слабо?" - обратилась к президенту Алла Агаркова.

Скриншот комментариев

Некоторые украинцы задают логичный вопрос: кто вернет украденные деньги?

"И все? А кто ответит за содеянное? Просто прелесть: накрутил, наворовал, нанес убытки на сотни миллионов - и в отпуск. Пока утихнет", - отметила Татьяна Кочетова.

"Вот что выборы животворящие делают! А с 1 апреля какая у Гладковского будет должность?" - иронизирует Галина Колева.

Скриншот комментариев

Напомним, недавно в СМИ появились доказательства того, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.