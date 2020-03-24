Що відрізняє хорошого керівника від поганого? Огляд експерта

Освітній Хаб міста Києва

Хороший керівник - в першу чергу лідер, людина, яка може зарядити

Асоціація інноваційної та цифрової освіти в рамках реалізації соціального проекту "Освітній Хаб міста Києва" надає можливість безкоштовно оволодіти навичками, які необхідні кожному підприємцю, у рубриці "Поради&Лайфхаки для підприємців". Про те, що відрізняє хорошого керівника від поганого - огляд тренера з особистої ефективності Володимира Страшко.

Люди працюють з людьми, навіть якщо ваша сфера відповідальності полягає в деяких процесах, наприклад, ви керуєте сервісною службою, ви все одно керуєте людьми. З цього випливають ролі, які кожен повинен виконувати хороший керівник. Карантин - дуже вдалий час задуматись, а чи виконуєте ви роль хорошого керівника.

Хороший керівник - в першу чергу лідер, людина, яка може зарядити, організовувати, пояснювати, повести людей за собою. Хороший керівник - це психолог, який може зрозуміти, що щось не так з його працівником, щоб допомогти, підтримати, може бути, дати додатковий вихідний день.

Хороший керівник - суворий батько, який дасть вчасно мотивуючий пендель. Хороший керівник - це й адміністратор, тому що необхідно зробити графіки, необхідно декомпозувати цілі, необхідно займатися організаційною роботою.

Ми тут можемо перерахувати ще дуже, дуже багато ролей, але я хочу, щоб ви зрозуміли суть - хороший керівник - це перш за все людина. Тому будь-які книги з управління ви б не читали, скільки б тренінгів, лекцій ви б не прослухали, якщо ви не будете працювати над своїм власним Я, що містить: емоційний інтелект, загальну ерудицію, психологічні навички, на жаль, хорошим керівником Ви не станете. Я наполегливо рекомендую Вам після закінчення цього курсу переглянути наші курси з емоційного інтелекту та особистісної ефективності. Тільки в комплексі ви можете отримати той результат, який буде нас з вами влаштовувати.

У цьому і полягає ключова відмінність між лідером минулого і лідером майбутнього. Лідер минулого був зосереджений виключно на завданнях, лідер майбутнього - на людях.

Є багато компаній, які займаються систематичним дослідженням ринку праці, в тому числі в Україні. Так, за даними однієї з них, 81% людей, які звільняються за власним бажанням, йдуть не з компанії, а від керівника. Запам'ятайте цю фразу: "люди приходять на роботу в компанію і йдуть від керівника". Формуються це наступним чином: несприятливий морально-психологічний клімат в колективі, жорсткий пресінг, дедлайни, перегинання палиці на місцях, відсутність вихідних - все це призводить до емоційного вигорання і до того, що люди будуть шукати більш комфортні умови для праці. Що з цього витікає? Те, що вам потрібно звернути особливу увагу на вашу робочу атмосферу - середовище, в якому люди працюють і відносини між ними.

Якби мене попросили поставити на перше місце найважливішу якість будь-якого керівника, я б не задумуючись відповів "адекватність". Основне те, що людина не самодур, що так, то він може керуватися деякими нормами, правилами, процедурами, але він, як добрий суддя, завжди заглиблюється в суть того, що відбувається. Він не намагається відмахнутися папером, він не намагається відправити людину вивчати регламент, він розбирається, допомагає і підказує. Адекватний лідер також ніколи не буває самодуром.

Кращим способом прийняття рішень є, звичайно, мозковий штурм. У процесі мозкового штурму ваші співробітники, ваша команда повинна виступати в якості генератора ідей тих людей, які придумують рішення - давайте зробімо так або давайте ось на це подивимося. А ваше завдання як керівника більшою мірою модерувати, ставити питання: чому ви думаєте так, а які ваші аргументи, а як ви думаєте, чому ідея Іванова краща, ніж ідея Петрова?

Але є одна маленьке але - як ці рішення повинні прийматися? Після мозкового штурму. Я наполегливо рекомендую тут не грати в демократію. Якщо ви не працюєте у творчих професіях, якщо ви не працюєте з дизайнерами, програмістами, маркетологами, креативщиками, то краще прийняття рішень залишати за собою.

Так, є нюанси, є винятки з правил, але ми говоримо – зазвичай краще рішення, прийняття рішень залишати за собою. А хто ж це все буде виконувати? Згенерували ідею, прийняли рішення, декомпозицію цілей зробили, що далі? На тренінгах я завжди кажу, що керівник - це певна субстанція, певна істота без рук, він не має рук, він має велику голову, вона розумна, хороша, але він не має рук. Руки лідера - це його команда.

Я сам дуже добре знаю по собі, як дратує, коли ви говорите людині 20 разів те ж саме, а вона не розуміє і хочеться зірватись. Завдання керівника - пояснити, організовувати та мотивувати, а виконувати повинні працівники. Ви можете приєднатися до цього процесу, ви можете показати свій приклад, як, але не повинні систематично робити їхню роботу замість них. Тільки тоді, коли ви приймете, зрозумієте і пропустите через себе цей принцип, можна буде говорити про те, що ви стали керівником.

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