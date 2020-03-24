Что отличает хорошего руководителя от плохого? Обзор эксперта

Образовательный Хаб города Киева

Хороший руководитель - в первую очередь лидер, человек, который может зарядить

Ассоциация инновационного и цифрового образования в рамках реализации социального проекта "Образовательный Хаб города Киева" предоставляет возможность бесплатно овладеть навыками, которые необходимы каждому предпринимателю, в рубрике "Советы&Лайфхаки для предпринимателей". О том, что отличает хорошего руководителя от плохого - обзор тренера по личной эффективности Владимира Страшко.

Люди работают с людьми, даже если ваша сфера ответственности заключается в некоторых процессах, например, если вы управляете сервисной службой, вы все равно управляете людьми. Из этого следуют роли, которые каждый должен выполнять хороший руководитель. Карантин - очень удачное время задуматься, а выполняете ли вы роль хорошего руководителя.

Хороший руководитель - в первую очередь лидер, человек, который может зарядить, организовывать, объяснять, повести людей за собой. Хороший руководитель - это психолог, который может понять, что что-то не так с его работником, чтобы помочь, поддержать, может быть, дать дополнительный выходной день.

Хороший руководитель - строгий отец, который вовремя даст мотивирующий пендель. Хороший руководитель - это и администратор, потому что необходимо сделать графики, необходимо декомпозировать цели, необходимо заниматься организационной работой.

Мы здесь можем перечислить еще очень, очень много ролей, но я хочу, чтобы вы поняли суть - хороший руководитель - это прежде всего человек. Поэтому, какие бы книги по управлению вы не читали, сколько бы тренингов, лекций не прослушали, если вы не будете работать над своим собственным Я, что содержит: эмоциональный интеллект, общую эрудицию, психологические навыки, к сожалению, хорошим руководителем вы не станете. Я настоятельно рекомендую вам после окончания этого курса пересмотреть наши курсы эмоционального интеллекта и личностной эффективности. Только в комплексе вы можете получить тот результат, который будет нас с вами устраивать.

В этом и заключается ключевое различие между лидером прошлого и лидером будущего. Лидер прошлого был сосредоточен исключительно на задачах, лидер будущего - на людях.

Есть много компаний, которые занимаются систематическим исследованием рынка труда, в том числе в Украине. Так, по данным одной из них, 81% людей, которые увольняются по собственному желанию, уходят не из компании, а от руководителя. Помните эту фразу: "люди приходят в компанию и уходят от руководителя". Формируются это следующим образом: неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе, жесткий прессинг, дедлайны, перегибание палки на местах, отсутствие выходных - все это приводит к эмоциональному выгоранию и к тому, что люди будут искать более комфортные условия для труда. Что из этого вытекает? То, что вам нужно обратить особое внимание на вашу рабочую атмосферу - среду, в которой люди работают и отношения между ними.

Если бы меня попросили поставить на первое место самое важное качество любого руководителя, я бы не задумываясь ответил "адекватность". Основное то, что человек не самодур, что да, то он может руководствоваться некоторыми нормами, правилами, процедурами, но он, как хороший судья, всегда вникает в суть того, что происходит. Он не пытается отмахнуться бумагой, он не пытается отправить человека изучать регламент, он разбирается, помогает и подсказывает. Адекватный лидер также никогда не бывает самодуром.

Лучшим способом принятия решений является, конечно, мозговой штурм. В процессе мозгового штурма ваши сотрудники, ваша команда должна выступать в качестве генератора идей тех людей, которые придумывают решение - давайте сделаем так или давайте вот на это посмотрим. А ваша задача как руководителя в большей степени модерировать, ставить вопрос: почему вы думаете так, а какие ваши аргументы, а как вы думаете, почему идея Иванова лучше, чем идея Петрова?

Но есть одно маленькое но - как эти решения должны приниматься? После мозгового штурма. Я настоятельно рекомендую здесь не играть в демократию. Если вы не работаете в творческих профессиях, если вы не работаете с дизайнерами, программистами, маркетологами, креативщиками, то лучше принятие решений оставлять за собой.

Да, есть нюансы, есть исключения из правил, но мы говорим – как правило, принятие решений оставлять за собой. А кто же это все будет выполнять? Сгенерировали идею, приняли решения, декомпозицию целей сделали, что дальше? На тренингах я всегда говорю, что руководитель - это некая субстанция, определенное существо без рук, он не имеет рук, он имеет большую голову, она разумная, хорошая, но он не имеет рук. Руки лидера - это его команда.

Я сам очень хорошо знаю по себе, как раздражает, когда вы говорите человеку 20 раз то же самое, а он не понимает и хочется сорваться. Задача руководителя - объяснить, организовывать и мотивировать, а должны выполнять работники. Вы можете присоединиться к этому процессу, вы можете показать свой пример, но не должны систематически делать их работу вместо них. Только тогда, когда вы примете, поймете и пропустите через себя этот принцип, можно будет говорить о том, что вы стали руководителем.

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