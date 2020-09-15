Відзначив ювілей і звів рахунки з життям: деталі трагедії в Кривому Розі

У Кривому Розі чоловік повісився у свій день народження (Колаж РБК-Україна)

Чоловік відзначив свій ювілей з дружиною, а потім повісився в гаражі

У Кривому Розі чоловік відсвяткував з рідними свій день народження, а потім покінчив життя самогубством. Дружина виявила його повішеним у гаражі через кілька годин після застілля.

Трагедія сталася в понеділок, 14 вересня. 30-річний мешканець Кривого Рогу святкував свій ювілей разом з дружиною в Металургійному районі міста. У стані сильного алкогольного сп'яніння він раптово почав ревнувати свою дружину і за попередніми даними, між ними розгорівся конфлікт. Після святкування ювілею, чоловік вийшов у гараж. Там він взяв мотузку і звів рахунки з життям. Деталі розповіли на сайті "Першого Міського" з посиланням на джерела в криворізькій поліції.

Дружина виявила свого коханого в гаражі через кілька годин. Допомогти йому вже було неможливо. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Самогубство".

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