Помстився за молодшого брата: нові подробиці про вбивство 3-річної дитини

У Глухові Сумської області батько вбив 3-річного сина і залишив тіло в лісі. Майже добу поліція розшукувала злочинця. На допиті батько видав неймовірну причину вбивства власного сина - помстився за молодшого брата.

Маленький Альоша в дитячий сад ходив майже два роки. Його в основному привозив і забирав батько. У день вбивства тато приїхав за Альошею на велосипеді, поводився як зазвичай. Ніяких підозр не викликав, в поведінці відхилень не спостерігалося.

Сина він повіз не додому, а в лісопосадку. Там він зв'язав дитині руки та надів пакет на голову. А потім чекав, поки він задихнеться. На допиті чоловік шокував - причиною вбивства 3-річного сина він назвав помсту.

"Це вже давно назрівало. Ще рік тому хотів вивезти та залишити, але не залишив. Помстився за молодшого брата - він йому мало не розбив голову", - заявив підозрюваний.

У сім'ї виховується четверо дітей. Двоє - хлопчик і дівчинка, зовсім вже дорослі, навчаються в технікумі. Це діти від першого шлюбу. Сусіди кажуть, що старша дівчинка доглядала за Альошею.

Крім Альоші у батьків є ще один син - йому всього рік. Мама не працює, вона в декреті. А батько отримує пенсію по інвалідності.

Як розповіли сусіди, агресивним батька Альоші не бачили. Хоча підозрювали у нього наявність психічного розладу - він іноді поводився неадекватно. Зараз чоловік перебуває в СІЗО. Якщо його визнають осудним - йому світить довічне ув'язнення.