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"П*здуйте на х*й": Гордон в ефірі каналу "Дождь" звернувся до російських військових

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 20:19
"П*здуйте на х*й": Гордон в ефірі каналу "Дождь" звернувся до російських військових Дмитро Гордон (скриншот)
Автор: Styler

Журналіст Дмитро Гордон рішуче заявив, що російські окупанти повинні "п*здувати на х*й" з України.

Так він прокоментував агресію РФ в ефірі "ліберального" телеканалу "Дождь" 27 лютого.

"У нас сьогодні в полях лежать більше чотирьох тисяч хлопчиків, яких Росія посилає в Україну", - сказав Гордон.

Ведуча на ці слова заявила, що "ми не можемо стверджувати це, так як немає підтвердження".

"Це все зафіксовано для Гааги як злочин російського фашизму", - сказав у відповідь Дмитро.

На що ведуча попросила "не поширювати це на всіх росіян, на всю Росію".

"Я з любов'ю ставлюся до росіян, але я ненавиджу вашу державу. Я ненавиджу вашу армію, яка сіє смерть у мене вдома. Я звертаюся до російських солдатів: вас посилають сюди як гарматне м'ясо. Вас спалюють живцем. Весь народ встав!" - сказав Гордон.

"Я хочу сказати російській армії: п*здуйте на х*й звідси, йо*ані пі*араси!" - додав журналіст.

Після цього йому відключили звук, а перелякана ведуча сказала, що "це неприпустимо за законом".

У відео є ненормативна лексика!

Раніше пропагандистка Ольга Скабєєва в прямому ефірі визнала, що Росія напала на Україну.

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Дмитрий Гордон
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