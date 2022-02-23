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"Паломниця" Марченко розцілувала Баскова у центрі Москви (відео)

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Середа 23 лютого 2022 11:23
"Паломниця" Марченко розцілувала Баскова у центрі Москви (відео) Марченко зустрілася з Басковим у Москві після скандальної промови Путіна (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко наступного дня після звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян і визнання "ЛДНР" приїхала до Москви заради зустрічі і запису інтерв'ю із забороненим СБУ Миколою Басковим.

Зустріч української ведучої та російського артиста можна побачити у новому випуску документального фільму Марченко "Паломниця".

Оксана Марченко у вівторок, 22 лютого, приїхала до Москви та зустрілася з Миколою Басковим. При зустрічі вони обнялися і поцілувалися.

"Я до тебе мчу правдами і неправдами, тому що літаки у нас скасували. Я їду на машині. Це окрема історія", - поскаржилася Марченко.

"У нас тут безпечніше, спокійніше", - уточнив стурбований Басков.

Російський співак, який знаходиться в чорному списку СБУ, поскаржився на те, що не може їздить в Україну з концертами, і висловив надію, що колись це зміниться.

"Для мене Україна - невіддільна частина життя. У мене бабуся - українка, мама - українка. Я стільки часу провів у Сумах, коли був маленький і приїжджав. Віра не має меж. Але ми живемо в такий час, в якому це все є життям, життям непередбачуваним", - пофілософствував він.

"Я заборонений в Україні. Я не можу приїхати. Я стою в списку тих людей, які чомусь загрожують безпеці України", - поскаржився засмучений Микола.

Він заявив, що спокійно виступає на одній сцені з українськими артистами в Росії, де їх тепло зустрічають.

"Приїжджають українці, вони у нас працюють, виходять з нами на одну сцену, або люди, які працюють в колективах. Ми до них ставимося з величезною повагою, не поділяємо на своїх і не своїх. Хоча могли б поставити умову, щоб жоден український артист не вийшов на сцену, ми не будемо виступати. Що це таке!"- обурився він.

Марченко, своєю чергою, заявила, що регулярно стикається з хейтом в мережі, до якого звикла.

"Я зіткнулася з жахливим хейтом, поки їхала до тебе. Там зараз хвилі ненависті, які зараз у нас взагалі. Це якась валюта стала - хто кого більше зненавидить. Гаразд, я на це не звертаю увагу", - зазначила дружина Медведчука.

Тим часом українські зірки публічно засудили агресію і скандальні заяви Путіна про Україну, про що повідомили в соцмережах.

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Оксана Марченко Агресія РФ
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