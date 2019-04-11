Хлопець після сварки обклеїв Кривий Ріг інтимними фото дівчини та злив "полуничку"

Фото: колаж РБК-Україна

За збочену помсту йому загрожує до 5 років в'язниці

Хлопець помстився колишній коханій і розклеїв на вулицях міста Кривий Ріг в мікрорайоні Інгулець фото екс-подружки інтимного характеру. Крім того, він опублікував в інтернеті відео статевого акту з нею, яке знімав на приховану камеру. Тепер молодику "світить" кримінальна покарання відповідно до ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу, передає місцеве видання 1tv.kr.ua.

До правоохоронців звернулася мама дівчини і розповіла про інцидент.

Слідчі Інгулецького відділення поліції 9 квітня провели обшук у підступного ревнивця і вилучили фотографії оголеної дівчини, ноутбук і жорсткий диск із відеороликами. Крім того, у нього виявили марихуану.

Повідомляється, що зловмисник працює на одному з ГЗКів.

Фото: 1tv.kr.ua

Дії хлопця по відношенню до колишньої дівчини були кваліфіковані як ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження кіно - і відеопродукції порнографічного фарактера.

За злочин його можуть позбавити волі на 5 років.

В даний час слідство триває.

Як повідомлялося раніше, в Маріуполі правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який протягом трьох років розсилав поліцейським порноматеріали. Свої дії злочинець пояснював неприязню до поліції.

Також ми писали про те, що під Вінницею горе-мати знімала свого малолітнього сина в порно і отримувала за "доросле" відео і фото від 1500 до 3000 гривень. Жінка розбещила власну дитину у дворічному віці. Злочинниця - сама колишня порноактриса - взята під варту згідно статті 208 кримнально-процесуального кодексу.