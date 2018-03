Перехід на літній час 2018: коли в Україні потрібно переводити годинник

У день, коли переводять годинники в Україні на літній час 2018, спати доведеться на годину менше

Все, що потрібно знати про перехід на літній час 2018, хто першим запропонував переводити стрілки годинника з настанням весни, і з чим це було пов'язано - розповість Styler.

Коли переводять годинники в Україні 2018

Цими вихідним українці знову переведуть стрілки годинника. Але якщо восени перехід на новий сезонний час давав можливість спати на годину більше, весняне зсув часу на 60 хвилин вперед більшістю людей сприймається важко. Проте, практика переведення годинників зберігається в Україні ще з 1981 року. На підставі постанови Кабміну, літній час щорічно встановлюється в останні вихідні березня.

У 2018 році перехід на літній час відбудеться о 03:00 25 березня з переведенням стрілок годинника на одну годину вперед.

Фото: 25 березня - день, коли переводять годинники в Україні на літній час (pixabay.com/ru/users/Oldiefan)

Перехід на літній час: коли і навіщо його запропонували

Згідно з історичними свідченнями, сезонний час застосовувався ще в античні часи. Для світлого часу доби були встановлені часові інтервали, яких влітку було більше. Відповідно взимку кількість таких інтервалів зменшувалася.

У Стародавньому Єгипті, а потім і в Римській імперії користувалися клепсидрою (водними годинами). Цей пристрій мав часові шкали для кожної пори року.

У сучасному світі питання переходу на літній час вперше було піднято в кінці XVIII століття і пояснювалося необхідністю економії енергоресурсів. У 1784 році в столиці Франції було опубліковано анонімний лист, що закликає парижан почати економити на свічках, використовуючи сонячне світло.

Пізніше виявилося, що автором публікації виступив Бенджамін Франклін, який в ті роки був американським посланником у Франції. У своєму сатиричному листі майбутній президент США запропонував обкладати податком віконниці, раціоналізувати продаж свічок і навіть будити парижан на світанку пострілами з гармат. Франклін також підрахував, що якби французи не засиджувалися до півночі, а потім не спали до середини дня, за півроку можна було б економити 64 млн фунтів свічкового воску.

Фото: Перехід на літній час вперше запропонував Франклін наприкінці 18 століття (pixabay.com/Pexels)

Будучи прихильником економії, Франклін обґрунтовував перехід на літній час тим, що якщо людина буде рано лягати спати і рано вставати, вона стане здоровою, багатою і мудрою (відомий вислів політика "early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise").

У 1895 році в Новій Зеландії вийшла стаття вченого Джорджа Хадсона, в якій пропонувалося ввести зсув часу на 2 години для продовження світлого часу доби. Особисто для вченого перехід на літній час давав би додаткові години для свого хобі (колекціонування комах).

З метою економії вугілля вперше перевели годинники на літній час в Німеччині в 1916 році. Через рік перехід на літній час здійснили в Великобританії і більшості європейських країн. У США це сталося в 1918 році.

Остання неділя березня - день, коли переводили годинники на літній час у СРСР починаючи з 1981 року. Після розпаду Радянського Союзу практика переходу збереглася в Україні, Латвії, Литві, Молдові, Естонії. У Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Грузії, Азербайджані, Киргизії, Туркменістані літній час відмінили.

Доцільність переходу на літній час

Суперечки про ефективність запровадження літнього часу тривають у всьому світі вже не одне десятиліття. Британські вчені в 2007 році дійшли до висновку, що перехід на літній час не економить, а збільшує обсяги використання електроенергії. У 2008 році в міністерстві енергетики США підрахували, що переведення стрілок годинника навесні дозволяє заощадити 0,5% електроенергії.

Фото: Перехід на літній час - суперечливе питання вже кілька десятків років (pixabay.com/Pexels)

Перехід на літній час також може мати несприятливий вплив на здоров'я. Лікарі попереджають, що готуватися до переведення годинників варто заздалегідь для уникнення недосипів, зниження працездатності і стресу. Медики також вважають, що день, коли переводять годинники в Україні, обраний правильно. Адже у вихідний простіше адаптуватися до нового режиму.

У той же час, прихильники переведення годинників навесні вважають, що ефективність літнього часу пов'язана не тільки з економією. У Кембриджі в 2009 році виділили кілька факторів, що визначають доцільність переведення годинників. Серед них: збереження природних ресурсів, пов'язане зі зменшенням споживання електроенергії, зменшення кількості аварій та злочинів, які відбуваються в темний час доби, зростання доходів від туризму, єдиний відлік часу з багатьма країнами.