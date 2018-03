Переход на летнее время 2018: когда в Украине нужно переводить часы

В день, когда переводят часы в Украине на летнее время 2018, спать придется на час меньше

Когда переводят часы в Украине 2018

Уже в эти выходные украинцы снова переведут стрелки часов. Но если осенью переход на новое сезонное время давал возможность спать на час больше, весенний сдвиг времени на 60 минут вперед большинством людей воспринимается тяжелее. Тем не менее, практика перевода часов сохраняется в Украине еще с 1981 года. На основании постановления Кабмина, летнее время ежегодно устанавливается в последние выходные марта.

В 2018 году переход на летнее время произойдет в 03:00 25 марта с переводом стрелок часов на один час вперед.

Фото: 25 марта - день, когда переводят часы в Украине на летнее время (pixabay.com/ru/users/Oldiefan)

Переход на летнее время: когда и зачем его предложили

Согласно историческим свидетельствам, сезонное время применялось еще в античные времена. Для светлого времени суток были установлены часовые интервалы, которых летом было больше. Соответственно зимой количество таких интервалов уменьшалось.

В Древнем Египте, а затем и в Римской империи пользовались клепсидрой (водными часами). Данное устройство имело временные шкалы для каждого времени года.

В современном мире вопрос перехода на летнее время впервые был поднят в конце XVIII столетия и объяснялся необходимостью экономии энергоресурсов. В 1784 году в столице Франции было опубликовано анонимное письмо, призывающее парижан начать экономить на свечах, используя солнечный свет.

Позднее оказалось, что автором публикации выступил Бенджамин Франклин, который в те годы был американским посланником во Франции. В своем сатирическом письме будущий президент США предложил облагать налогом оконные ставни, рационализировать продажу свечей и даже будить парижан на рассвете выстрелами из пушек. Франклин также подсчитал, что если бы французы не засиживались до полуночи, а после не спали до середины дня, за полгода можно было бы экономить 64 млн фунтов свечного воска.

Фото: Переход на летнее время впервые предложил Франклин в конце 18 века (pixabay.com/Pexels)

Будучи приверженцем экономии, Франклин обосновывал переход на летнее время тем, что если человек будет рано ложиться спать и рано вставать, он станет здоровым, богатым и мудрым (известное изречение политика "early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise").

В 1895 году в Новой Зеландии вышла статья ученого Джорджа Хадсона, в которой предлагалось ввести сдвиг времени на 2 часа для продления светлого времени суток. Лично для ученого переход на летнее время давал бы дополнительные часы для своего хобби (коллекционирования насекомых).

С целью экономии угля впервые перевели часы на летнее время в Германии в 1916 году. Через год переход на летнее время осуществили в Великобритании и большинстве европейских стран. В США это произошло в 1918 году.

Последнее воскресенье марта - день, когда переводили часы на летнее время в СССР начиная с 1981 года. После распада Советского Союза практика перехода сохранилась в Украине, Латвии, Литве, Молдове, Эстонии. В России, Беларуси, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Киргизии, Туркменистане летнее время отменили.

Целесообразность перехода на летнее время

Споры об эффективности введения летнего времени продолжаются во всем мире уже не одно десятилетие. Британские ученые в 2007 году пришли к выводу, что переход на летнее время не экономит, а увеличивает объемы использования электроэнергии. В 2008 году в министерстве энергетики США подсчитали, что перевод стрелок часов весной позволяет сэкономить 0,5% электроэнергии.

Фото: Переход на летнее время - спорный вопрос уже несколько десятков лет (pixabay.com/Pexels)

Переход на летнее время также может оказать неблагоприятное влияние на здоровье. Врачи предупреждают, что готовиться к переводу часов стоит заранее для избежания недосыпов, снижения работоспособности и стресса. Медики также считают, что день, когда переводят часы в Украине, выбран правильно. Ведь в выходной проще адаптироваться к новому режиму.

В то же время, сторонники перевода часов весной считают, что эффективность летнего времени связана не только с экономией. В Кэмбридже в 2009 году выделили несколько факторов, определяющих целесообразность перевода часов. Среди них: сохранение природных ресурсов, связанное с уменьшением потребления электроэнергии, уменьшение числа аварий и преступлений, которые происходят в темное время суток, рост доходов от туризма, единый отсчет времени со многими странами.