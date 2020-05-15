Пінгвіни виділяють звеселяючий газ: вчені збентежили відкриттям

Пінгвіни можуть виділяти звеселяючий газ. До такого висновку прийшли датські біологи, що трохи "сп'яніли" вивчаючи колонії королівських пінгвінів на островах між Антарктидою і Південною Америкою.

Причина у закису азоту, який у величезній кількості присутній в гуано, тобто фекаліях цих птахів.

"Гуано пінгвінів виділяє дуже високий рівень закису азоту навколо своїх колоній", - розповідає Бо Елберлінг, керівник дослідження і професор з кафедри геологічних наук та управління природними ресурсами в Університеті Копенгагена.

Закис азоту має ефект, схожий на дію заспокійливих препаратів, що у своїй практиці використовують стоматологи.

Елберінг каже, що в одного з учених в його групі після декількох годин роботи в колонії птахів просто "поїхав дах", у другого ж сильно розболілася голова і почалася блювота.

Вчені кажуть, що азот виділяється з фекалій пінгвінів в землю через життєдіяльність ґрунтових бактерій перетворюється в закис азоту. Це парниковий газ, який у 300 разів більше, ніж вуглекислий забруднює навколишнє середовище.

Тим не менш Елберлінг каже, що закису азоту від пінгвінів недостатньо для того, щоб це впливало на екологію нашої планети.

Раніше вчені зробили неймовірне відкриття про життєдіяльність динозаврів, яке говорить, що деякі їхні види жили у воді.