На планеті суттєво подорожчає кава: вчені назвали причину

Кава (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вирощування кавових бобів стане складніше через зміни клімату

Через глобальне потепління, яке швидкими темпами змінює кліматичні умови в різних країнах, на планеті може істотно подорожчати кава. Вирощування бобів робусти та арабіки доведеться пристосовувати до нового клімату. До такого висновку прийшли дослідники, які аналізували реакцію рослин на кліматичні стреси.

Екстремальний холод, спека і посуха знижують врожайність і якість кави при неоптимальних умовах вирощування. Через це глобальне потепління може поставити під питання існування та доступність такого напою, як кава. Міжурядова група експертів зі зміни клімату прогнозує більш високі температури, часті та сильні посухи, що недобре для арабіки. Про це пише Salon.

Із зерен арабіки вироблятися близько 60% світової кави, при цьому з робусти - близько 40%. Скоро ці показники можуть змінитися через те, що зерна робусти більш стійкі до кліматичних змін. При цьому, навіть якщо будуть домінувати зерна робусти, їх якість при істотних змінах клімату буде істотно страждати.

Таким чином, було зроблено висновки про те, що кава, ймовірно, не зникне відразу — ареал її зростання поступово зрушиться в зони з більш підходящим кліматом. Хоча температурний діапазон для вирощування робусти повинен бути нижче, ніж передбачалося раніше, він все ж краще пристосований до коливань клімату, ніж арабіка.

При цьому вчені відзначають, що в залежності від кліматичних змін, переміщення виробництва, а також скорочення загального обсягу вирощування зерен негативно позначитися на вартість кави. Так, вчені прогнозують подорожчання від 10 до 30% собівартості зерен.

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Автор: Киселева Анна