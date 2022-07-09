Чому болить у боці під час бігу, і наскільки це небезпечно

В багатьох з нас є бажання займатись спортом, зокрема ходити на пробіжки, але біль у боці є одним з тих факторів, які нас зупиняють. На щастя, є конкретні дії, якими ви можете мінімізувати можливість неприємних вражень від пробіжки.
Тож чому виникає біль у боці та як з нею боротись - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.
Як пише HealthLine, біль в боці під час бігу відчувало хоч раз у житті близько 70% людей.
Лікарі припускають, що коли ми починаємо бігти, наше серцебиття прискорюється, тому кров починає набагато швидше циркулювати тілом.
Природними фільтрами для крові є печінка та селезінка, вони фільтрують нашу кров від усіляких токсинів. Тож ці наші фільтри під час бігу отримують більше роботи - чим інтенсивніше ми біжимо, тим більше крові вони фільтрують.
Коли кількість цієї крові стає завеликою для фільтрації, кров не перестає надходити, і в результаті розширює наші органи до захисних стінок, які огортають наші органи. Ці стінки мають велику кількість нервових закінчень, таким чином тіло нас попереджає про аварійну ситуацію.
Ще одне з пояснень, пише The Conversation, полягає
Коли ви відчули різкий біль, треба поволі збавляти темп та рухатись в більш спокійно. Якщо це не допомагає, зупиніться та перепочиньте.
Відразу зупинятися теж не слід, адже будь-які різкі перепади шкідливі для організму.
До болю під час бігу треба ставитися уважно (колаж Styler)
Також біль може виникати, як ознака певних захворювань, які непомітні під час спокійного кровообігу і стають помітними під час бігу. Якщо ви впевнені, що розпочали пробіжку правильно, а темп не такий високий, щоб боліло, слід звернутися до гастроентеролога.
Біль в боці може бути пов'язана з хворобами печінки, підшлункової залози, жовчних шляхів або жовчного міхура.
Найбанальнішою, але найчастішою причиною є переповнений шлунок. Ви просто забагато поїли або після вживання їжі пройшло занадто мало часу для бігу.
Біль в лівому боці - це селезінка, біль в правому боці - це печінка. З обох сторін може боліти через діафрагму.
По-перше, треба правильно харчуватися та не вживати алкогольні напої. Окрім того, що переповнений шлунок є прямою причиною болю, токсини, які потрапляють до нашого тіла зі шкідливою їжею та алкогольними напоями є причиною довшої фільтрації крові.
Отже, відтік крові стає ще повільнішим і внутрішні органи не встигають за припливом крові.
По-друге, слід ретельно підходити до питання розминки. Вона має бути чимось середнім за темпами між вашим звичайним та стресовим станом для організму. Слід не тільки розім'яти м'язи, а й перевести наші органи в режим підвищеної працездатності.
По-третє, слід дотримуватись однаково виваженого дихання, це одна з основ вдалих занять спортом і бігом зокрема. Намагайтесь досягти ідеалу, а це один вдих на кожні 3-4 кроки, а видих на кожен 2-й крок.
Якщо вже так сталося, що біль в боці з'явився, збавте темп та перейдіть на ходу. Робіть все поволі, не слід різко зупинятись. Коли ваше дихання стане більш рівномірним біль почне минати - відновиться звичний кровообіг.
В тому випадку, коли ви перепочили та почали знову бігти й знову з'явився біль, спробуйте такий комплекс вправ:
Ця вправа допоможе нормалізувати роботу внутрішніх органів та стабілізувати кровообіг.
Аніта Луценко, фітнес-тренер, радить правильно розминатися перед пробіжкою.
"Різкий біль у боці - ознака того, що ви недостатньо повільно увійшли в тренувальний процес. Спочатку потрібно зробити декілька легких вправ, пройтися хвилин п'ять, і тільки потім перейти на біг", - сказала вона в одному з інтерв'ю.
Якщо при тренуванні ви відчули біль у боці, вона порадила зупинитися і гарненько розім'ятися перед тим, як продовжувати пробіжку.
В будь-якому випадку, будьте обережні та не бігайте через біль, тим паче, коли на дворі спека. Бігати в спеку шкідливо для вашого здоров'я, особливо для серця.
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