Чому болить у боці під час бігу, і наскільки це небезпечно

Причини болю в боці

Як пише HealthLine, біль в боці під час бігу відчувало хоч раз у житті близько 70% людей.

Лікарі припускають, що коли ми починаємо бігти, наше серцебиття прискорюється, тому кров починає набагато швидше циркулювати тілом.

Природними фільтрами для крові є печінка та селезінка, вони фільтрують нашу кров від усіляких токсинів. Тож ці наші фільтри під час бігу отримують більше роботи - чим інтенсивніше ми біжимо, тим більше крові вони фільтрують.

Коли кількість цієї крові стає завеликою для фільтрації, кров не перестає надходити, і в результаті розширює наші органи до захисних стінок, які огортають наші органи. Ці стінки мають велику кількість нервових закінчень, таким чином тіло нас попереджає про аварійну ситуацію.

Ще одне з пояснень, пише The Conversation, полягає

Чи треба зупинятися, якщо заболіло?

Коли ви відчули різкий біль, треба поволі збавляти темп та рухатись в більш спокійно. Якщо це не допомагає, зупиніться та перепочиньте.

Відразу зупинятися теж не слід, адже будь-які різкі перепади шкідливі для організму.

До болю під час бігу треба ставитися уважно (колаж Styler)

Хвороби ШКТ чи просто повний шлунок

Також біль може виникати, як ознака певних захворювань, які непомітні під час спокійного кровообігу і стають помітними під час бігу. Якщо ви впевнені, що розпочали пробіжку правильно, а темп не такий високий, щоб боліло, слід звернутися до гастроентеролога.

Біль в боці може бути пов'язана з хворобами печінки, підшлункової залози, жовчних шляхів або жовчного міхура.

Найбанальнішою, але найчастішою причиною є переповнений шлунок. Ви просто забагато поїли або після вживання їжі пройшло занадто мало часу для бігу.

Біль в лівому боці - це селезінка, біль в правому боці - це печінка. З обох сторін може боліти через діафрагму.

Як запобігти болю в боці під час бігу?

По-перше, треба правильно харчуватися та не вживати алкогольні напої. Окрім того, що переповнений шлунок є прямою причиною болю, токсини, які потрапляють до нашого тіла зі шкідливою їжею та алкогольними напоями є причиною довшої фільтрації крові.

Отже, відтік крові стає ще повільнішим і внутрішні органи не встигають за припливом крові.

По-друге, слід ретельно підходити до питання розминки. Вона має бути чимось середнім за темпами між вашим звичайним та стресовим станом для організму. Слід не тільки розім'яти м'язи, а й перевести наші органи в режим підвищеної працездатності.

По-третє, слід дотримуватись однаково виваженого дихання, це одна з основ вдалих занять спортом і бігом зокрема. Намагайтесь досягти ідеалу, а це один вдих на кожні 3-4 кроки, а видих на кожен 2-й крок.

Як не слід бігати (фото: pixabay)

Методи швидкого усунення болю

Якщо вже так сталося, що біль в боці з'явився, збавте темп та перейдіть на ходу. Робіть все поволі, не слід різко зупинятись. Коли ваше дихання стане більш рівномірним біль почне минати - відновиться звичний кровообіг.

В тому випадку, коли ви перепочили та почали знову бігти й знову з'явився біль, спробуйте такий комплекс вправ:

Підніміть одну руку догори та нахиліться в іншу сторону - тягнутись слід в кожну сторону по 20-30 секунд, змінюючи при цьому підняту руку

Потім встаньте рівно, підніміть обидві руки та плавно нахиліться додолу - так, щоб дістати руками пальців ніг

Ця вправа допоможе нормалізувати роботу внутрішніх органів та стабілізувати кровообіг.

Аніта Луценко, фітнес-тренер, радить правильно розминатися перед пробіжкою.

"Різкий біль у боці - ознака того, що ви недостатньо повільно увійшли в тренувальний процес. Спочатку потрібно зробити декілька легких вправ, пройтися хвилин п'ять, і тільки потім перейти на біг", - сказала вона в одному з інтерв'ю.

Якщо при тренуванні ви відчули біль у боці, вона порадила зупинитися і гарненько розім'ятися перед тим, як продовжувати пробіжку.

В будь-якому випадку, будьте обережні та не бігайте через біль, тим паче, коли на дворі спека. Бігати в спеку шкідливо для вашого здоров'я, особливо для серця.