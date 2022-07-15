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Чому картопля виростає дрібною? Не допускайте цих помилок

Новость на русском →
П'ятниця 15 липня 2022 22:12
Чому картопля виростає дрібною? Не допускайте цих помилок Які помилки призводять до врожаю картоплі дрібного розміру (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Іноді городники, які чекають на багатий урожай картоплі, при зборі отримують плоди маленького розміру. Причиною цієї проблеми часто є деякі помилки, допущені садівниками при вирощуванні.

Про це передає Prosto Way.

Що ж було зроблено неправильно, та які упущення призвели до врожаю дрібної картоплі?

  • Помилка 1: занадто щільний ґрунт

Фахівці рекомендують періодично розпушувати ґрунт і копати, таким чином створюючи комфортні умови для росту картоплі.

Якщо ж городники полінувалися і вирішили відмахнутися від такої процедури, то рослині буде дуже складно знайти необхідний простір для свого зростання.

  • Помилка 2: дуже близька посадка

Досвідчені садівники також радять залишати між кущиками відстань приблизно в 80 см, а між рядами - близько 1 метра простору.

У разі досить щільної висадки овочів, у коренеплоду буде нестача вологи, і рослини "боротимуться" за поживні елементи з ґрунту. Це загрожує зниженням врожайності.

  • Помилка 3: нестача необхідних речовин

Як і всі овочеві культури, картоплі також потрібне підживлення. Для цього можна після цвітіння застосовувати калій, або інші види добрив.

  • Помилка 4: неякісний посівний матеріал

Рясний урожай великих розмірів дадуть лише бульби великих розмірів. Тому картоплю рекомендують сортувати та перевіряти перед посадкою.

  • Помилка 5: чергування культур

На одному і тому ж місці роками висаджувати однакові культури не можна, позаяк земля в таких випадках "збідніє", розтративши потрібні речовини на попередні врожаї.

Фахівці радять між посадками висаджувати зелені добрива, які оновлюють і відповідно збагачують ґрунт.

До слова, раніше ми розповідали, які народні засоби від колорадського жука на картоплі користуються популярністю серед городників.

А також писали, які овочі можуть дозрівати після збору врожаю.

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