Чому картопля виростає дрібною? Не допускайте цих помилок
Іноді городники, які чекають на багатий урожай картоплі, при зборі отримують плоди маленького розміру. Причиною цієї проблеми часто є деякі помилки, допущені садівниками при вирощуванні.
Про це передає Prosto Way.
Що ж було зроблено неправильно, та які упущення призвели до врожаю дрібної картоплі?
- Помилка 1: занадто щільний ґрунт
Фахівці рекомендують періодично розпушувати ґрунт і копати, таким чином створюючи комфортні умови для росту картоплі.
Якщо ж городники полінувалися і вирішили відмахнутися від такої процедури, то рослині буде дуже складно знайти необхідний простір для свого зростання.
- Помилка 2: дуже близька посадка
Досвідчені садівники також радять залишати між кущиками відстань приблизно в 80 см, а між рядами - близько 1 метра простору.
У разі досить щільної висадки овочів, у коренеплоду буде нестача вологи, і рослини "боротимуться" за поживні елементи з ґрунту. Це загрожує зниженням врожайності.
- Помилка 3: нестача необхідних речовин
Як і всі овочеві культури, картоплі також потрібне підживлення. Для цього можна після цвітіння застосовувати калій, або інші види добрив.
- Помилка 4: неякісний посівний матеріал
Рясний урожай великих розмірів дадуть лише бульби великих розмірів. Тому картоплю рекомендують сортувати та перевіряти перед посадкою.
- Помилка 5: чергування культур
На одному і тому ж місці роками висаджувати однакові культури не можна, позаяк земля в таких випадках "збідніє", розтративши потрібні речовини на попередні врожаї.
Фахівці радять між посадками висаджувати зелені добрива, які оновлюють і відповідно збагачують ґрунт.
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