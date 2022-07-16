Якщо часто хворієте, зверніть увагу на корінь імбиру

Сара Стіл, дієтолог з США, розповіла виданню, навіщо додавати імбир у свій раціон.

Користь імбиру для здоров’я

"Для початку слід зазначити, що імбир містить багато гінгеролу, який є потужною антиоксидантною сполукою. Антиоксиданти захищають клітини вашого організму від вільних радикалів, які можуть відігравати роль у розвитку серцево-судинних, ракових та інших захворювань.

Імбир має багато переваг для здоров’я, включаючи протизапальну дію, допомагає при нудоті, покращує травлення, а також, корисний при схудненні", - каже Стіл.

Крім того, дослідження також показують, що імбир може допомогти зменшити тиск на нижній стравохідний сфінктер, зменшити кишкові спазми та запобігти розладу шлунка, газоутворенню та здуттю живота.

Сушений імбир (фото: pixabay)

Також доведено, що імбир сприяє прискоренню травлення (або спорожненню шлунка). Особливо це важливо для тих, хто відчуває розлад травлення, адже тим самим прискорюється процес виведення токсинів з організму.

Імбир також використовується для полегшення ранкової нудоти під час вагітності. Зокрема, в одному з досліджень говориться, що "імбир був ефективним у лікуванні нудоти та блювоти під час вагітності", зменшуючи симптоми на 60% протягом тижня.

Пряний корінь відіграє роль у регулюванні рівня цукру та холестерину в крові.

"Імбир покращує ліпідні профілі (холестерин, тригліцериди) і рівень глюкози в крові. Це означає, що імбир може зіграти роль у зниженні ризику серцевих захворювань та діабету", - говорить інший дієтолог Кейтлін Мейдмент.

Маринований імбир

Маринований імбир стимулює метаболізм, тому з’їдене починає активно перероблятися в енергію, а не йде в стратегічні запаси на боках, стегнах і животі.

Маринований імбир має такі властивості:

бактерицидні

антисептичні

метаболічні

глистогінні

антиоксидантні

спазмолітичні

тонізуючі

знеболювальні

жовчогінні

сечогінні

Маринований імбир з суші (фото: pixabay)

Переваги імбирного соку

Кейтлін Мейдмент стверджує, що імбирні шоти (сік отриманий з імбиру з додаванням каєнського перцю) використовуються у невеликих дозах, щоб полегшити нудоту, блювоту та проблеми зі шлунком.

Вони, як правило, висококонцентровані, тому мають сильний пряний смак. Але найважливіше, що такі "шоти" є - вітамінною "бомбою", яка суттєво підвищує імунітет.

Імбірні шоти можна купити в інтернеті (фото: amazon.com)

"Однієї порції імбиру на основі фруктового соку в день достатньо для загального здоров’я. Якщо ви хочете споживати більше, пропоную пити імбирний чай з лимоном або без нього", - додає доктор Сара Стіл

Корисні властивості імбирного чаю

Імбирний чай - ще один простий і смачний спосіб вживання імбиру. Звісно таким способом ми не отримаємо такої кількості вітамінів, як від імбирного соку, але все одно це корисно.

Дослідження показало, що у людей з цукровим діабетом 2 типу, які пили чорний чай з кардамоном, корицею, імбиром або шафраном протягом двох місяців, спостерігали зменшення "поганого" холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності) і збільшення "хорошого" холестерину ЛПВЩ (ліпопротеїни високої щільності).

Крім того, дослідження також показують, що імбирний чай може допомогти підвищити імунітет і полегшити застуду та алергію, а також допомагає при закладеності носа.

Додавання лимона до імбирного чаю - це чудовий спосіб збалансувати смак спеції, особливо якщо ви вважаєте, що вона занадто специфічна для вас. Це також може зробити його смак більш освіжаючим.

Імбирний чай (фото: pixabay)

Рецепт імбирного чаю

З імбиру потрібно зняти шкірку, а сам корінь нарізати тонкими слайсами.

Лимон помити, обдати гарячою водою, після чого нарізати кружечками.

Закип'ятити воду.

В чайник для заварювання додаємо слайси імбиру, кружечки лимона, після заливаємо окропом і накриваємо кришкою. Через 15 хвилин ароматний чай можна розлити по чашках.

Скільки в день можна їсти імбиру?

Якщо ви вживаєте імбир до чаю, або в тертому вигляді для будь-яких страв, навряд ви зможете з'їсти його забагато.

Фізично неможливо з'їсти шкідливу кількість імбиру, адже організм просто увімкне блювотний рефлекс, ще задовго до небезпечної кількості.

Протипоказання існують для людей, які приймають ліки проти згортання крові (антикоагулянти) тобто ті ліки, які запобігають утворенню тромбів. Також не рекомендовано вживати імбир людям з хворобами жовчного пухиря.

Свіжий корінь імбиру - найкорисніший (фото: pexels)