Що і чому купують українці в зарубіжних онлайн-магазинах

Українці все частіше здійснюють покупки в зарубіжних інтернет-магазинах (pixabay.com)

Українці все частіше здійснюють покупки на сайтах зарубіжних інтернет-магазинів. А ви?

Ось уже майже рік як вступили в дію зміни Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

На даний момент, якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач-фізособа зобов'язаний сплатити податок на додану вартість. Раніше цей поріг становив 150 євро

Однак, українці продовжують робити покупки на сайтах зарубіжних інтернет-магазинів.

Редакція вирішила звернутися за коментарем до керівника однієї з найбільших служб доставок в Україні, щоб дізнатися, що, де і чому вважають за краще замовляти наші співвітчизники.

З якихось зарубіжних інтернет-магазинів здійснюється найбільше доставок в Україну?

Топ зарубіжних магазинів, це американські Abercrombie and Fitch, Holister, Victoria Secret, Amazon і італійський Yoox.

А що щодо Aliexpress?

Складно відстежити його як відправника через особливості логістики. Між ними і нами може бути ще кілька посередників. Тобто ми не завжди можемо знати, що відправником є саме Aliexpress.

Багато доставок від Walmart і Taobao?

Ні, не пам'ятаю, щоб такі відправники працювали через нас... А от Amazon - дуже популярний серед українців не дивлячись на те, що у них існують обмеження щодо ввезення на територію України.

Який товар є самим затребуваним?

Одяг.

А як же техніка?

Ні, практично завжди одяг. Якщо й бувають якісь інші покупки, то вони рідкісні. Ще автомобілі з території США дуже популярні, але це загальновідомий факт, і такі доставки здійснюються вже не через нас.

Як гадаєте, в чому причина популярності зазначених сайтів?

У США можна замовити зручні практичні речі за хорошою ціною. В українських магазинах ті ж бренди коштують на багато дорожче, і вже не порадують великим вибором. В основному покупці американських сайтів - це добротний середній клас.

Напевно, і речі з нових колекцій простіше знайти в США?

Так, це теж є однією з причин їх популярності. Поки колекцію довезуть до України вона може вже і втратити свою актуальність. Але за ексклюзивом все-таки більше звертаються на італійські сайти. Там можна знайти дійсно щось незвичайне. Один з найпопулярніших італійських сайтів в Україні - це Yoox

А чи користуєтеся ви якимось з цих закордонних сайтів? Розкажіть нам про свої уподобання на нашому сайті.

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Автор: Марія Бойко