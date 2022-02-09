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Чому з трьох відсіків пральної машиники використовують лише один, і чому важливо не переплутати

Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай у пральній машинці жінки використовують лише один відсік з трьох. Туди засипається пральний порошок. Багато хто забув про те, для чого потрібна решта відсіків.

Для чого відсіки у пральній машинці - читайте нижче.

Деякі люди користуються лише одним відсіком, а інші зовсім не чіпають.

Зокрема, це пов'язано з тим, що більшість людей переходить на спеціальні капсули, або ж гелі для прання.

Обізнані господині, які вміють якісно прати речі, використовують усі три відсіки.

Відсік з римською цифрою І або буквою А призначений для попереднього прання або замочування. При попередньому пранні речі замочуються, тобто тривалий час знаходяться у воді. Це необхідно для того, щоб машинці було простіше вибити бруд з речей, адже при замочуванні тканина розтягується і набухає.

Навіщо потрібні три відсіки у пральній машинці (freepik)

Відсік з римською цифрою II або буквою В призначений для основного засобу для прання. Цей відсік в основному використовують при виборі всіх інших режимів прання.

У відсік, позначений сніжинкою або квіткою, додаються ополіскувачі, відбілювачі, кондиціонери та інші додаткові засоби для прання.

Якщо їх переплутати, то машина випере кондиціонером річ, а освіжить її за допомогою порошку.

Якщо ополіскувач погано вимиється, на футболках і сорочках з'являться плями. У результаті доведеться все перепрати.

Раніше ми повідомляли, що не можна прати в машинці.

Також ми писали, чому не можна залишати мокрі речі в пральній машині.

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