Чому важливо чистити навушники і як це правильно робити

Навушники можна назвати одним з атрибутів нашого повсякденного життя, оскільки в більшості випадків в цифровому контенті важливий звук. Власники смартфонів, ноутбуків, ПК та інших девайсів вибирають зручні для власного користування навушники різних типів, але всі вони потребують догляду та чищення, позаяк пристрої збирають величезну кількість бактерій.

Зазвичай на своїй поверхні більше таких мікроорганізмів збирають моніторні накладні навушники через свої розміри, але ближче із царством бактерій нас знайомлять внутрішньоканальні, портативні навушники-вкладиші, які входять у вушний канал на деяку глибину і повністю затикають вухо.

На вставних навушниках, якими люди користуються щодня, живуть організми як наші "особисті", що вже є в вухах, так і ті "гості", що потрапляють з брудних рук, з поверхонь, купюр, з дверних ручок в під'їздах або метро, інших джерел.

За даними дослідників, на одному навушнику може перебувати приблизно від 70 тисяч до 100 тисяч бактерій, що в 300-350 разів більше, ніж, наприклад, на поверхні кухонного столу.

Додамо також, що небезпека для здоров'я посилюється, якщо не тільки ви користуєтеся навушниками, але їх також беруть інші - рідні або знайомі. В такому випадку "розплідник" бактерій стає ще різноманітнішим, і мікроорганізми "кочують" від людини до людини, які вставляють пристрій у свої вуха.

Тому важливо не тільки регулярно мити руки, чистити вуха (вушна сірка всередині вуха складається з білків і жирів, відмерлих клітин, шкірного сала і пилу, наповнена бактеріями), але й очищати самі навушники.

Як чистити навушники

Загалом медики рекомендують чистити навушники, і інші гаджети (мобільники, планшети, клавіатури) - кожен день.

Для цього можна використовувати м'яку тканину без ворсу (серветку з мікрофібри або серветку для об'єктивів), яку змочують дистильованою водою або 70% спиртовим розчином.

Не потрібно під час чищення навушників заливати їх рідиною або сильно мочити, не слід застосовувати жорсткі тканини та абразивні засоби (пасти, порошки), а також чистий спирт, миючі засоби з хлором.