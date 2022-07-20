Почему важно чистить наушники и как это правильно делать

Наушники можно назвать одним из атрибутов нашей повседневной жизни, так как в большинстве случаев в цифровом контенте важен звук. Владельцы смартфонов, ноутбуков, ПК и прочих девайсов выбирают удобные для собственного пользования наушники различных типов, но все они нуждаются в уходе и очистке, так как устройства собирают огромное количество бактерий.

Обычно на своей поверхности больше таких микроорганизмов собирают мониторные накладные наушники за счет своих размеров, но ближе с царством бактерий нас знакомят внутриканальные, портативные наушники-вкладыши, которые входят в ушной канал на некоторую глубину и полностью затыкают ухо.

На вставных наушниках, которыми люди пользуются ежедневно, живут организмы как наши "личные", что уже есть в ушах, так и те "гости", что попадают из грязных рук, с поверхностей, купюр, с дверных ручек в подъездах или метро, других источников.

По данным исследователей, на одном наушнике может находиться примерно от 70 тысяч до 100 тысяч бактерий, что в 300-350 раз больше, чем, к примеру, на поверхности кухонного стола.

Добавим также, что опасность для здоровья усиливается, если не только вы пользуетесь наушниками, но их также берут другие - родные или знакомые. В таком случае "питомник" бактерий становится еще разнообразнее, и микроорганизмы "кочуют" от человека к человеку, которые вставляют устройство в свои уши.

Поэтому важно не только регулярно мыть руки, чистить уши (ушная сера внутри уха состоит из белков и жиров, отмерших клеток, кожного сала и пыли, наполнена бактериями), но и очищать сами наушники.

Как чистить наушники

Вообще медики рекомендуют чистить наушники, и другие гаджеты (мобильники, планшеты, клавиатуры) - каждый день.

Для этого можно использовать мягкую ткань без ворса (салфетку из микрофибры или салфетку для объективов), которую смачивают дистиллированной водой или 70% спиртовым раствором.

Не нужно во время чистки наушников заливать в них жидкости или сильно мочить, не следует применять жесткие ткани и абразивные средства (пасты, порошки), а также чистый спирт, моющие средства с хлором.