Чому важливо чистити навушники і як це правильно робити

Зазвичай на своїй поверхні більше таких мікроорганізмів збирають моніторні накладні навушники через свої розміри, але ближче із царством бактерій нас знайомлять внутрішньоканальні, портативні навушники-вкладиші, які входять у вушний канал на деяку глибину і повністю затикають вухо.

На вставних навушниках, якими люди користуються щодня, живуть організми як наші "особисті", що вже є в вухах, так і ті "гості", що потрапляють з брудних рук, з поверхонь, купюр, з дверних ручок в під'їздах або метро, інших джерел.

За даними дослідників, на одному навушнику може перебувати приблизно від 70 тисяч до 100 тисяч бактерій, що в 300-350 разів більше, ніж, наприклад, на поверхні кухонного столу.

Додамо також, що небезпека для здоров'я посилюється, якщо не тільки ви користуєтеся навушниками, але їх також беруть інші - рідні або знайомі. В такому випадку "розплідник" бактерій стає ще різноманітнішим, і мікроорганізми "кочують" від людини до людини, які вставляють пристрій у свої вуха.

Тому важливо не тільки регулярно мити руки, чистити вуха (вушна сірка всередині вуха складається з білків і жирів, відмерлих клітин, шкірного сала і пилу, наповнена бактеріями), але й очищати самі навушники.

Як чистити навушники

Загалом медики рекомендують чистити навушники, і інші гаджети (мобільники, планшети, клавіатури) - кожен день.

Для цього можна використовувати м'яку тканину без ворсу (серветку з мікрофібри або серветку для об'єктивів), яку змочують дистильованою водою або 70% спиртовим розчином.

Не потрібно під час чищення навушників заливати їх рідиною або сильно мочити, не слід застосовувати жорсткі тканини та абразивні засоби (пасти, порошки), а також чистий спирт, миючі засоби з хлором.