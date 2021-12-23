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Ці подарунки не можна дарувати і приймати від рідних людей, щоб не накликати біду

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Четвер 23 грудня 2021 11:00
Ці подарунки не можна дарувати і приймати від рідних людей, щоб не накликати біду Список предметів, які не варто приймати від близьких (фото: pexels.com)
Автор: Styler

Багато психологів і екстрасенсів запевняють: кожен предмет має свою енергетику і символічне значення. Але деякі з них можуть накликати біди на того, хто їх приймає або дарує. Навіть якщо мова йде про близьких людей.

Про те, що не можна дарувати і приймати в дар від близьких і рідних людей, пише ресурс RSUTE.

Які предмети краще не дарувати рідним людям

Ножі та інші гострі предмети

Якщо ви даруєте колючо-ріжучі предмети (в тому числі вилки і ножі) близьким людям, то таким чином прирікаєте їх на нещастя і невдачу. Справа в тому, що в вістрях, кажуть екстрасенси, зосереджується негативна енергетика, яка приваблює в будинок злих духів.

Крім того, вважається, що гострі предмети можуть спровокувати конфлікти і розбрат в сім'ї.

Години

З давніх-давен вважається, що дарувати годинник - до розлуки. А, наприклад, в Китаї люди вірять в те, що подарований годинник буде відраховувати час до смерті свого нового власника...

Носова хустинка

Існує прикмета: подарована хустинка принесе гіркоту і сльози.

Зате, наприклад, скатертина - навпаки - хороший подарунок. Адже вона, згідно з повір'ями, зробить людину бажаним гостем.

Дзеркало

Протягом століть дзеркалам приписують всякі містичні і надприродні властивості. Наші предки вірили, що дзеркало - це такий собі портал в потойбічний світ, і може не тільки притягувати, але і поширювати негативну енергію. Одним словом, репутація у такого подарунка, м'яко кажучи, не дуже.

Посуд

Подейкують, що порожній посуд, подарований вами близькій людині, може принести в будинок безгрошів'я. Тому якщо вже вам прям дуже хочеться подарувати якусь тарілку або чашку, то покладіть в них що-небудь.

Гаманець або скарбничка

Тут історія ідентична попередній. Вважається, що порожній гаманець "відлякує" гроші. Але якщо покласти в нього хоча б одну купюру або монету, то гроші, навпаки, будуть притягуватися.

Краватка

Багато хто вірить, що людина, яка подарувала краватку, буде "сидіти на шиї". І близьких людей це теж стосується. Тому краще не дарувати цей предмет гардероба, якщо не хочете відчути на собі косі погляди.

Рушник

Один подарований рушник може залучити розбрат в сім'ю і спровокувати часті сварки між подружжям.

Але негативну енергетику можна нейтралізувати, піднісши в дар не одне, а комплект рушників.

Перли

У різних світових культурах перли символізують сльози вдів і сиріт, а також володіють руйнівною енергетикою. Таким чином, вони можуть накликати біди і навіть хвороби на людей, що прийняли їх в дар.

Штучні квіти

Найгірший вибір для подарунка - предмети з мертвою енергетикою. Якщо хочете піднести близькій людині квіти, то даруєте виключно живі. І бажано - не жовті. Адже квіти цього кольору можуть привести до зради і ревнощів.

Речі для новонароджених

Дарувати дитячі речі жінці, яка ще тільки носить під серцем малюка, теж вважається поганим тоном.

Нагадаємо, що існують і інші прикмети про подарунки, яких краще дотримуватися, так як вони "перевірені часом". Ось вони:

  • подаровані парі книги можуть спровокувати зраду
  • медичні прилади - до швидкого погіршення здоров'я
  • підкова - на щастя
  • браслет - до везіння
  • шкатулка - до тривалих і приємних відносин

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