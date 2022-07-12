Як підготувати житло до опалювального сезону: починайте утеплювати свій будинок вже зараз

Опалювальний сезон в Україні обіцяють розпочати вчасно. Тарифи на опалення підвищувати не будуть, але попередили, що в будинках буде трохи прохолодніше - більше ніякого обігріву вулиці та відкритих вікон при раптовому потеплінні. Температура у квартирах знизиться в середньому на 2 градуси, а це значить, що нам світить від +16 до +18 градусів.

Тому потрібно вже зараз подбати про утеплення своїх квартир. Що можна зробити - читайте в нашому матеріалі нижче.

Утеплення житла допоможе не тільки зберігати тепло в будинках, а й призведе до економії в платіжках. Адже через щілини та неправильно використання багатьох речей в будинках ми втрачаємо до 25% тепла.

Вікна

Варто відмовитися від старих дерев'яних вікон і замінити їх склопакетами. Якщо є така можливість - змініть старі склопакети, які ви встановили років 10 тому, на нові.

У склопакетах є спеціальні кліматичні клапани, які допомагають підтримувати стабільну температуру.

Якщо можливості замінити вікна немає, то запасіться силіконовим герметиком - з його допомогою закрийте всі щілини при настанні холодів.

У будівельних супермаркетах буває теплозберігаюча плівка. Вона легко клеїться за допомогою фена.

Двері

Перевірте ваші вхідні двері - вони повинні щільно примикати до дверної коробки. Двері потрібно підігнати, щоб не було щілин або ж замінити - разом з коробкою. І бажано на подвійну.

Всі ці роботи краще провести зараз і не відкладати на жовтень, коли буде ажіотаж, і всі майстри будуть розписувати роботу на тижні вперед.

Якщо щілина є під дверима - потрібно зробити нормальний поріг. А ще - використовуйте накладні утеплювачі.

Батарея

Якщо у вас стоять звичайні радіатори опалення, то варто подбати про них вже зараз. Їх можна пофарбувати в темний колір, так це сприяє віддачі тепла на 8-10% більше, ніж у білих.

Якщо ваші батареї старі, то замініть їх на більш нові. Вони повинні бути гладкі, а декоративні заслінки та щітки не повинні упиратися в підлогу. Місце навколо батарей потрібно повністю звільнити - їх не повинні закривати меблі.

Зробіть відбивач - з фольги та картону і розмістіть його за батареєю. Так батарея буде більше віддавати тепла.

Балкони та лоджії

Ці приміщення у квартирі часто стає причиною втрати тепла, тому варто їх утеплити - поставте склопакети, покладіть гідроізоляцію та утеплювач на підлогу, стіни та стелю. Можна навіть поставити теплу підлогу або обладнати балкон електроконвектором.

Стіна

На першому та останньому поверхах потрібно подбати про утеплення підлоги та стелі. Внизу вогкість може давати підвал. Вгорі - відсутність поверхів зверху і дах.

Можна використовувати пінопласт, мінеральну вату, пінополіетилен та інші матеріали. Таке утеплення підійде і для стін.

До речі, в останні роки дуже популярним стало утеплювати стіни з зовнішньої сторони. Якщо у вашому будинку є така можливість - подумайте про це.

Килим

Ми посміювалися над нашими бабусями через прихильність до важких і щільних килимів. Але виявляється, що килими на підлозі та стінах відмінно утримують тепло і зігрівають приміщення.

Додаткові джерела тепла

Якщо у вас кутова квартира і ви знаєте, що в кімнатах буває холодно, запасіться економними обігрівачами - Уфо, кондиціонер з функцією обігріву, масляні радіатори, електроконвектори.

Одяг

Вовняні шкарпетки, пледи, махрові халати, теплі ковдри та байкові піжами - це не просто елементи комфорту, а дійсно потрібні речі у вашому гардеробі взимку.

Влітку такі речі можна купити зі знижкою і купувати не все відразу, а поступово, щоб це не пробило пролом в бюджеті.

До речі, варто розглянути покупку спеціальних електрогрілок. Це може бути грілка для ліжка, електронагрівальна ковдра, грілка для крісла.

Бойлер

Якщо він стоїть у вас не у квартирі, а, наприклад, в підвалі або на горищі - утепліть його. Загорніть бойлер в спеціальні будівельні утеплювачі або використовуйте для цього старі куртки та ковдри. Ви зможете заощадити до 9% на нагріванні води.