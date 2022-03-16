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Подругу моєї дочки розстріляли в авто з написом "Діти": Полякова розповідає світові про звірства путінської армії

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Середа 16 березня 2022 11:25
Подругу моєї дочки розстріляли в авто з написом "Діти": Полякова розповідає світові про звірства путінської армії Колаж РБК-Україна: Полякова розповіла про вбивство мирних людей російськими військовими
Автор: Світлана Мащенко

Оля Полякова розповіла про звірства, які творять російські окупанти на території України, вбиваючи мирних людей.

Про жахи, які творяться в Україні артистка розповіла в ефірі грузинського телебачення.

За словами співачки, 17-річна подруга Маші, її дочки, їхала з мамою і молодшою сестрою в авто з написом діти... незважаючи на це окупанти відкрили вогонь.

"Їхала моєї Маші подруга. Дівчинка 17 років з мамою і 7-річною сестрою. У машині незатонованій, на якій було написано "Діти". Розстріляли матір, розстріляли дівчинку і потрапили поранили в плече... залишилася семирічна дівчинка, ампутували руку.

Це що? Я просто хочу матюкатися! І стільки є відео, де просто розстрілюються на дорогах мирні жителі", - не приховуючи емоцій каже артистка.

Про загибель 17-річної подруги дочки йдеться на 10-й хвилині інтерв'ю.

Відзначимо, що в Telegram ВСУ війна з окупантами показали дівчинку, якій ампутували руку і вона втратила майже всю сім'ю.

"Ця героїчна дівчинка незважаючи на все, що випало на її долю, мріє тепер про протез, який був би рожевим і в квіточку", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі.

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Оля Полякова
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