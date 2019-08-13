Подружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фото

Всесвітньо відома модель вирішила позасмагати на березі ставка
Аліна Байкова, відома американська модель українського походження, показала, як вона відпочиває на озері біля Кропивницького. Дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram пікантне фото.
30-річна всесвітньо відома модель, якій приписували роман з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, засвітилася на відпочинку в Кропивницькому, де проживають її родичі.
Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)
Вона сфотографувалася біля невеликого водоймища в заростях очерету. З одягу на моделі були лише капелюх і купальні трусики.
"Залишайся собою! Літо в Україні. Останні дні канікул перед божевіллям", - так прокоментувала свою фотографію Аліна Байкова.
Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)
Користувачів соціальної мережі вразило те, що відома модель вирішила відвідати звичайне озеро в Кіровоградській області, проте вони відзначили, що зірка виглядає шикарно.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_baikova)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома американська модель українського походження заявила, що готова стати президентом України, коли досягне віку 40 років.
А також ми розповідали про те, що українська модель Аліна Байкова відверто розповіла про стосунки з Ді Капріо. Вона розповіла, що її пов'язує з відомим актором.