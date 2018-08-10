Підтоплення розкопок на Поштовій: унікальні знахідки часів Київської Русі вкотре під загрозою

Фото: Розкопки на Поштовій площі (РБК-Україна/Віталій Носач)

Активісти продовжують безстрокову акцію протесту біля розкопок і місця, де знаходяться древні артефакти

Розкопки і місця знайдення унікальних артефактів на Поштовій площі знову стало місцем гострих дискусій між владою Києва і активістами-захисниками артефактів на Поштовій. ЦЬого разу - через недавнє підтоплення древніх знахідок.

Днями у соцмережах почала поширюватися інформація про те, що знахідки часів Київської Русі на Поштовій площі були залиті водою. Зазначалося, що вода руйнує не лише пам'ятку, а й опори над нею.

З цієї причини на місці знахідок та безпосередньо над ними, на території Поштової площі, 10 серпня зібралися активісти для акції протесту. Цього дня вони вирішили перекрити прохід частину площі, яка знаходиться над розкопками, мотивуючи таке рішення тим, що ця ділянка через підтоплення стала аварійно небезпечною.

За словами активістів, під ризиком може опинитися кожен, хто проходить повз ці території, тому площу обнесли обмежувальною стрічкою.

Фото: Після потрапляння води у місця, де за висновками співробітників Центру археології Києва знайшли вулицю і садиби XII-XIII століття, накрили спеціальним покриттям (РБК-Україна/Віталій Носач)

Активісти допускають, що підтоплення сталися "не просто так" і можуть дати додаткові підстави продовжувати будівництво ТРЦ.

Проте такі висновки робити рано, доки не зробить дадуть свою оцінку експерти із профільних комісій.

"Трубу перекрили, вода на артефакти не потрапляє"

Скоріш за все, підтоплення сталося через прорив магістрального водопроводу, кажуть учасники акції.

Але пам'ятку могло і не затопити, якби на цьому місці раніше була створена якісна дренажна система і система водовідведення, які б могли справитися із цією проблемою, кажуть активісти.

Фото: Більше двох діб об'єкти перебували у критичному стані внаслідок надзвичайной ситуації на об'єкті. За словами активістів, за цей час сотні кубів води за добу потрапили в грунт на місці археологічного роскопу (РБК-Україна/Віталій Носач)

За попередніми висновками служб, підтоплення сталося через недопрацювання забудовника, адже саме вони мали створити тут дренажну систему, надавши її Київводоканалу, кажуть вони. Але такі висновки - поки попередні.

Зараз дренажна система тут фактично не працює, і коли минулого року в Києві були сильні дощі, то пам'ятку теж затоплювало.

На даний момент витік води локалізовано, і волога на знахідки не потрапляє, повідомили у приватному акціонерному товаристві "АК "Київводоканал", представники якого побували на місці розкопок у день акції протесту.

Фото: Ольга Рутковська, мистецтвознавець і заступник голови правління ГО "Громада Андріївського узвозу, називає підтоплення унікальних знахідок техногенною катастрофою (РБК-Україна/Віталій Носач)

Віталій Білецький, учасник акції протесту і ініціативної групи "Музей на Поштовій" каже, що затоплення почалося в той час, коли активісти пішли на експертну раду при Мінкульті.

"Це почалося, коли ми були в Мінкульті на експертній раді. Сюди викликали представників КМДА, представників Київводоканалу", - каже він.

До вечора 8 серпня, за словами Віталія Білецького, проблема не була ліквідована.

"Вночі люди передзвонили нам і сказали, що прорвало стіну, впав грунт, і затоплює розкопки. Вночі викликали "Київводоканал", але там кидали слухавку, хамили нам. Викликали і поліцію. На той час воду ніхто не спинив! Вода текла приблизно до 22 години 9 серпня. За цей час жоден чиновник не прийшов", - підкреслює він.

Фото: За словами активістів, протягом двох діб підтоплень ніхто зі столичних чиновників не дав офіційної реакції на цю подію (РБК-Україна/Віталій Носач)

На даний момент вода на територію розкопок вже не тече, каже він. Проте зараз достеменно невідомо, звідки йшла вода і чи не потрапить вона у це місце знову.

"Спеціалісти мають провести моніторинг і дати відповідь, чи є ризик повторного затоплення. Ми перекрили площу, бо вона є об’єктом незавершеного будівництва", - сказав Віталій Білецький.

Недавно місцю знайдення пам'яток зусиллями активістів та причетних був присвоєний статус пам’ятки археології місцевого значення, додав він. Зараз вирішується питання присвоєння унікальним знахідкам на Поштовій статусу пам’ятки національного значення. Активісти сподіваються, що це дасть ще один шанс на створення тут музею.

Фото: Депутат Київради Сергій Гусовський впевнений, що координація між владою і активістами стосовно проблеми із затопленням на Поштовій відсутня (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Площу перекрили, щоб забезпечити безпеку киянам і щоб на місце розкопок приїхав мер Києва", - каже він.

Зараз управління процесами на Поштовій фактично на себе взяли активісти, каже депутат Київради Сергій Гусовський.

"Саме активісти готували всі документи, щоб ця пам'ятка була визнана саме пам’яткою національного значення. Активісти координують діяльність міських служб. Так не має бути! Активісти мають висловлювати свою думку і допомагати міській владі. Зараз ця координація відсутня", - каже він.

За словами Гусовського, Київ зараз має робити все необхідне, щоб на цьому місці врешті постав музей.

На місці розкопок провели виїздну нараду

За дві доби підтоплень пам’ятки водою на цьому місці не було жодного чиновника, який би міг розібратися у ситуації, каже Ольга Рутковська, мистецтвознавець і заступник голови правління ГО "Громада Андріївського узвозу".

Фото: Віталій Білецький, учасник акції протесту та ініціативної групи "Музей на Поштовій" (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Приходили якісь люди, щоб просто подивитися, що тут відбувається, але немає жодного документу, який би підтверджував, що влада розуміє серйозність цієї ситуації", - каже вона.

Втім, представники КМДА все ж приїхали на місце розкопок невдовзі після початку акції. За ініціативи Управління охорони культурної спадщини КМДА на місці знайдених пам'яток вирішили провести оперативну виїзну нараду.

Перед тим Управління розіслало запрошення до участі у нараді представникам Київводоканалу, Київського метрополітену, археологам та іншим, хто міг би допомогти розібратися в ситуації. Нараду на місці розкопок провів Олександр Никоряк, заступник начальника Управління – начальник відділу інспекції державного контролю об'єктів культурної спадщини та археологічного нагляду.

Фото: Олександр Никоряк, заступник начальника Управління охорони культурної спадщини КМДА провів нараду на місці знахідок (РБК-Україна/Віталій Носач)

Заступника керівника Київводоканалу запевнив представників влади і журналістів, що зараз вода на розкопки вже не витікає.

"Від підтоплень ніхто не застрахований. Був маленький "свищ", який поступово насичувався вологою. Зараз вода зупинена, витоку ніде немає. Відключений випуск, труба суха", - сказав він.

Фото: Частину Поштової площі активісти обнесли стрічками і просять людей оминати цю територію, бо через підтоплення вона вкотре стала аварійною і небезпечною. До того ж, в експлуатацію її поки що так і не здали (РБК-Україна/Віталій Носач)

За стіною від розкопок – шахта і тунелі метро. За словами представника метрополітену, який також прийшов на нараду, ситуація в метро стабільна, і на даній ділянці вода до метрополітену не йде. Також від запевнив, що вода пішла на місце розкопок не від метрополітену.

Директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України Михайло Сагайдак запропонував запросити експертів, які би провели консервацію об’єкту, що могло б вберегти пам'ятку від подальшої руйнації.

"Я пропонував і писав листи Міністру культури та міському голові Києва, нагадував, що перекриття і опори тут – тимчасові. Це покриття потрібно зняти, провести моніторинг, запросити консерваторів, які би привели це місце до балансу. Бо ми знаємо: потепління – це грибок. Охолодження – це вже якась інша руйнація. Ні того, ні іншого, не має бути. Можна запросити фахівців із Центру консервації Міністерства культури. Вони вже займалися багатьма об’єктами, у них є відповідний досвід", - сказав Сагайдак під час наради.

Фото: Директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України Михайло Сагайдак нагадав, що унікальні артефакти вкотре опинилися під загрозою знищення (РБК-Україна/Віталій Носач)

Сьогодні розкопки на об’єкті призупинені. Коли фінансування відновлять, вони продовжаться.

"Сьогодні ми провели нараду, щоб з'ясувати, що тут сталося, бо були дзвінки і повідомлення про те, що пам'ятка затоплена. Сьогодні ми бачимо, що проблема локалізована, вода на пам'ятку більше не потрапляє. Питання потрібно вирішувати і на майбутнє, бо такі ситуації можуть виникати і надалі", - сказав Олександр Никоряк, заступник начальника Управління охорони культурної спадщини КМДА.

Перекриття дороги і безстрокова акція протесту

Доки на місці розкопок тривала виїзна нарада, активісти піднялися на верх площі та на знак протесту перекрили Володимирський узвіз – дорогу, яка пролягає повз Поштову площу від Хрещатику на Поділ.

Фото: Активісти ненадовго перекрили рух по Володимирському узвозу біля Поштової площі (РБК-Україна/Віталій Носач)

Активісти вибачилися перед водіями за тимчасові незручності і, дочекавшись зеленого світла на пішохідному переході, стали посеред вулиці, перекривши рух.

Таким чином вони хотіли привернути увагу до проблеми із затопленням унікальних розкопок та дочекатися приїзду на місце випадку очільника Києва Віталія Кличка.

Фото: Захисники знахідок на Поштовій вибачаються перед водіями (РБК-Україна/Віталій Носач)

Активісти також хочуть домогтися відкриття кримінального провадження відносно директора комунального підприємства, яке є замовником будівництва на Поштовій.

Фото: Активісти перекрили рух на Поштовій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Перекриття дороги тривало недовго: близько п'яти хвилин.

Також паралельно із тимчасовим перекриттям дороги і частини Поштової площі тут проходить і безстрокова акція, яка триває із 20 червня: активісти чергуються між собою і стоять на варті біля палаткок. За словами учасників протесту, акція продовжиться, доки не вирішиться ситуація зі створенням музею на Поштовій.

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