Подтопления раскопок на Почтовой: уникальные находки времен Киевской Руси в очередной раз под угрозой

Фото: Раскопки на Почтовой площади (РБК-Украина/Виталий Носач)

Активисты продолжают бессрочную акцию протеста возле раскопок и места, где находятся древние артефакты

Место раскопок и нахождения уникальных артефактов на Почтовой площади в очередной раз стало местом острых дискуссий между властями Киева и активистами-защитниками артефактов на Почтовой из-за недавнего подтопления древних находок.

На днях в соцсетях начала распространяться информация о том, что находки времен Киевской Руси на Почтовой площади были залиты водой. Отмечалось, что вода разрушает не только памятник, но и опоры над ней.

По этой причине на месте находок и непосредственно над ними, на территории Почтовой площади, 10 августа собрались активисты для акции протеста. В этот день они решили перекрыть проход на часть площади, которая находится над раскопками, мотивируя такое решение тем, что этот участок из-за подтопления стал аварийно опасным.

По словам активистов, под риском может оказаться каждый, кто проходит мимо эти территории, поэтому площадь обнесли ограничительной лентой.

Фото: После попадания воды в места, где по заключению сотрудников Центра археологии Киева нашли улицу и усадьбы XII-XIII века, накрыли специальным покрытием (РБК-Украина/Виталий Носач)

Активисты допускают, что подтопления созданы "не просто так" и могут дать дополнительные основания продолжать строительство ТРЦ.

Однако такие выводы делать рано, пока не дадут свою оценку эксперты из профильных комиссий.

"Трубу перекрыли, вода на артефакты не попадает"

Скорее всего, подтопление произошло из-за прорыва магистрального водопровода, говорят участники акции.

Но памятку могло и не затопить, если бы на этом месте ранеее была создана качественная дренажная система и система водоотвода, которые бы могли справиться с этой проблемой, говорят активисты.

Фото: Более двух суток объекты находились в критическом состоянии вследствие надзвичайной ситуациий объекте. По словам активистов, за это время сотні кубов воды за сутки попали в почву на месте археологического роскопу (РБК-Украина/Виталий Носач)

По предварительным выводам служб, подтопление произошло из-за недоработки застройщика, ведь именно они должны были создать здесь дренажную систему, предоставив ее Киевводоканала, говорят они. Но такие выводы - только предварительные.

Сейчас дренажная система здесь фактически система не работает, и когда в прошлом году были сильные дожди, то пам'ятку тоже затапливало.

На данный момент утечка воды локализована, и влага на находки не попадает, сообщили в частном акционерном обществе "АК "Киевводоканал", представители которого побывали на месте раскопок в день акции протеста.

Фото: Ольга Рутковская, искусствовед и заместитель председателя правления ОО "Громада Андреевского спуска", называет подтопления уникальных находок техногенной катастрофой (РБК-Украина/Виталий Носач)

Виталий Белецкий, участник акции протеста и инициативной группы "Музей на Почтовой" говорит, что затопление началось в то время, когда активисты пошли на экспертный совет при Минкульте.

"Это началось, когда мы были в Минкульте на экспертном совете. Сюда вызвали представителей КГГА, представителей Киевводоканала", - говорит он.

К вечеру 8 августа, по словам Виталия Билецкого, проблема не была ликвидирована.

"Ночью люди перезвонили нам и сказали, что прорвало стену, упал почва, и затапливает раскопки. Ночью вызвали "Киевводоканал", но там бросали трубку, хамили нам. Вызвали и полицию. На то время воду никто не остановил! Вода текла примерно до 22 часов 9 августа. За это время ни один чиновник не пришел", - подчеркивает он.

Фото: По словам активистов, в течение двух суток подтоплений никто из столичных чиновников не дал официальной реакции на это событие (РБК-Украина/Виталий Носач)

На данный момент вода на территорию раскопок уже не течет, говорит он. Однако сейчас доподлинно неизвестно, откуда шла вода и не попадет ли она в это место снова.

"Специалисты должны провести мониторинг и дать ответ, есть ли риск повторного затопления. Мы перекрыли площадь, потому что она является объектом незавершенного строительства", - сказал Виталий Белецкий.

Недавно месту нахождения памяток усилиями активистов и причастных был присвоен статус памятника археологии местного значения, добавил он. Сейчас решается вопрос присвоения уникальным находкам на Почтовов статуса памятника национального значения. Активисты надеются, что это даст еще один шанс на создание здесь музея.

Фото: Депутат Киевсовета Сергей Гусовский уверен, что координация между властью и активистами относительно проблемы с затоплением на Почтовой отсутствует (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Площадь перекрыли, чтобы обеспечить безопасность киевлянам и чтобы на место раскопок приехал мэр Киева", - говорит он.

Сейчас управление процессами на Почтовом фактически взяли на себя активисты, говорит депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

"Именно активисты готовили все документы, чтобы этот памятник был признан именно памятником национального значения. Активисты координируют деятельность городских служб. Так не должно быть! Активисты должны высказывать свое мнение и помогать городской власти. Сейчас эта координация отсутствует", - говорит он.

По словам Гусовского, Киев сейчас должен делать все необходимое, чтобы на этом месте в итоге появился музей.

На месте раскопок провели выездное совещание

За двое суток подтоплений достопримечательности водой на этом месте не было ни одного чиновника, который бы мог разобраться в ситуации, говорит Ольга Рутковская, искусствовед и заместитель председателя правления ОО "Громада Андреевского спуска".

Фото: Виталий Белецкий, участник акции протеста и инициативной группы "Музей на Почтовой" (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Приходили какие-то люди, чтобы просто посмотреть, что здесь происходит, но нет ни одного документа, который бы подтверждал, что власть понимает серьезность этой ситуации", - говорит она.

Впрочем, представители КГГА все же приехали на место раскопок вскоре после начала акции. По инициативе Управления охраны культурного наследия КГГА на месте найденных артефактов решили провести оперативное выездное совещание.

Перед тем Управление разослало приглашения к участию в совещании представителям Киевводоканала, Киевского метрополитена, археологам и другим, кто мог бы помочь разобраться в ситуации. Совещание на месте раскопок провел Александр Никоряк, заместитель начальника Управления – начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора.

Фото: Александр Никоряк, заместитель начальника Управления охраны культурного наследия КГГА провел совещание на месте находок (РБК-Украина/Виталий Носач)

Заместителя руководителя "Киевводоканала" заверил представителей власти и журналистов, что сейчас вода на раскопки уже не вытекает.

"От подтоплений никто не застрахован. Был маленький "свищ", который постепенно напитывался влагой. Сейчас вода остановлена, утечки нигде нет. Отключен выпуск, труба сухая", - сказал он.

Фото: Часть Почтовой площади активисты обнесли лентами и просят людей обходить эту территорию, потому что из-за подтопления она в очередной раз стала аварийной и опасной. К тому же, в эксплуатацию ее пока так и не сдали (РБК-Украина/Виталий Носач)

За стеной от раскопок – шахта и тоннели метро. По словам представителя метрополитена, который также пришел на совещание, ситуация в метро - стабильная, и на данном участке вода до метрополитена не идет. Также заверил, что вода пошла на место раскопок не от метрополитена.

Директор Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Михаил Сагайдак предложил пригласить экспертов, которые бы провели консервацию объекта, что могло бы уберечь памятник от дальнейшего разрушения.

"Я предлагал и писал письма Министру культуры и городскому голове Киева, напоминал, перекрытия и опоры здесь – временные. Это покрытие нужно снять, провести мониторинг, пригласить консерваторов, которые бы привели это место к балансу. Потому что мы знаем: потепление – это грибок. Охлаждение – это уже какое-то другое разрушение. Ни того, ни другого, не должно быть. Можно пригласить специалистов из Центра консервации Министерства культуры. Они уже занимались многими объектами, у них есть соответствующий опыт", - сказал Сагайдак во время совещания.

Фото: Директор Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Михаил Сагайдак напомнил, что уникальные артефакты в очередной раз оказались под угрозой уничтожения (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сегодня раскопки на объекте приостановлены. Когда финансирование возобновят, они продолжатся.

"Сегодня мы провели совещание, чтобы выяснить, что здесь произошло, потому что были звонки и сообщения о том, что памятник затоплен. Сегодня мы видим, что проблема локализована, вода на памятник больше не попадает. Вопрос нужно решать и на будущее, потому что такие ситуации могут возникать и в дальнейшем", - сказал Александр Никоряк, заместитель начальника Управления охраны культурного наследия КГГА.

Перекрытие дороги и бессрочная акция протеста

Пока на месте раскопок проходило выездное совещание, активисты поднялись на верх площади и в знак протеста перекрыли Владимирский спуск – дорогу, которая проходит мимо Почтовой площади от Крещатика на Подол.

Фото: Активисты ненадолго перекрыли движение по Владимирскому спуску возле Почтовой площади (РБК-Украина/Виталий Носач)

Активисты извинились перед водителями за неудобства и, дождавшись зеленого света на пешеходном переходе, стали посреди улицы, перекрыв движение.

Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме с затоплением уникальных раскопок и дождаться приезда на место проишествия главы Киева Виталия Кличко.

Фото: Защитники находок на Почтовой извиняются перед водителями (РБК-Украина/Виталий Носач)

Активисты также хотят добиться открытия уголовного производства в отношении директора коммунального предприятия, которое является заказчиком строительства на Почтовой.

Фото: Активисты перекрыли движение на Почтовой (РБК-Украина/Виталий Носач)

Перекрытие дороги продолжалось недолго: около пяти минут.

Также параллельно с временным перекрытием дороги и части Почтовой площади здесь проходит бессрочная акция, которая длится с 20 июня: активисты чередуются между собой и стоят на страже возле палаток. По словам участников протеста, акция продолжится, пока не разрешится ситуация с созданием музея на Почтовой.

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