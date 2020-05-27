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Поїздки та польоти за кордон: по поверненню додому українців чекає "сюрприз"

STYLERЖиття    27.05.2020 - 10:45
Поїздки та польоти за кордон: по поверненню додому українців чекає "сюрприз"
Подорожуючих українців чекає по поверненню додому сюрприз (колаж РБК-Україна)

Українців будуть контролювати з поїздками за допомогою програми "Дія"

В Україні з 15 червня дозволять міжнародні поїздки і польоти. Уряд прийняв рішення про відкриття неба в третьому етапі послаблення карантину. Але все буде не так просто, як хотілося б. Якщо людина захоче поїхати або полетіти за кордон, після повернення додому вона повинна буде піти на самоізоляцію на 14 днів. Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Також громадянам, які бажають подорожувати межами країни потрібно буде встановити додаток "Дія". Воно і буде контролювати переміщення людини.

"Правда, є одна умова: після повернення додому необхідно буде два тижні перебувати вдома. Контролювати самоізоляцію буде додаток "Дія" - його слід обов'язково встановити", - сказав Степанов.

Міністр також порадував шанувальників футболу. Чемпіонат України дійсно відновлять, однак його будуть дивитися по ТБ. На стадіонах зможуть перебувати не більше 200 осіб.

Як ми раніше писали, з 1 червня в Україні відкриються спорт-клуби та басейни. З 25 травня вже запустили роботу метро, а з 22 травня наземний транспорт. Але карантин поки ніхто не скасовував, він діє до 22 червня.

Також нагадаємо, що ряд країн відкриває для українців авіасполучення з середини липня. Серед них Туреччина, Греція, Грузія та інші.

До речі, Укрзалізниця відновила продаж квитків на потяги в залізничних касах.

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Автор: Марія Соловей

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