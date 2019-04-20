Погода на день виборів в Україні: детальний прогноз

Прогноз погоди на день виборів в Україні засмутив українців
Погода в день виборів в Україні, 21 квітня, буде переважно теплою, але в західних і північних регіонах нашої країни можуть випасти дощі. Температура повітря триматиметься на позначці +10... +15 градусів тепла. У день виборів у Києві підвищується ймовірність випадання опадів. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
За даними експерта, в неділю температура в столиці буде трохи нижче, ніж в інших областях – на рівні +12... +14 градусів.
"У Києві в суботу - без опадів, у неділю ймовірність дощу. Візьміть з собою на ділянки парасольки. Якщо дощу не буде, буде чим від докучливих електоральних візаві відбиватися. Температура повітря 20-21 квітня очікується в столиці +12... +14 градусів", - написала синоптик.
Прогноз погоди на вибори в Україні – синоптик дала прогноз на 21 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)
За даними Укргідрометцентру, дощі очікуються в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Рівненській та Івано-Франківській областях. Вночі середній показник температури досягне позначки +3... +7 на півночі і заході країни. На сході і в деяких південних областях температура буде дорівнювати -3... +2 градусів.
Прогноз погоди на вибори в Україні 21 квітня Укргідрометцентр (скріншот)
Рівень тепла в неділю, 21 квітня, у містах України:
Ужгород – +16...+18
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +13...+15
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +13...+15
Швидкість вітру досягне позначки 5-10 м/с. Протягом дня переважатиме сонячна погода з мінливою хмарністю.
Прогноз погоди на вибори в Україні – синоптик дала прогноз на 21 квітня (фото: pixabay.com)
Народний прогноз: якщо світанок 21 квітня ясний, то літо буде гарне, якщо похмурий - літо непогідне, а якщо туманний - бути влітку негоді. Також наші пращури примітили, якщо буде теплий вечір і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим.
Нагадаємо, що раніше синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні.
Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.